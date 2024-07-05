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Published Сегодня, 04:15

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Updated Сегодня, 04:17

Легендарная рок-группа выступит в Тюмени в рамках тура

Легендарная рок-группа выступит в Тюмени в рамках тура

5 июля 2024, 04:15
Фото: Танцы Минус / ВКонтакте
Концерт состоится в середине октября. Он пройдет в концертно-танцевальном зале «Золотые ворота Сибири».

Рок-группа «Танцы минус» приедет в Тюмень с концертом. Он пройдет 12 октября в концертно-танцевальном зале «Золотые ворота Сибири», указано на сайте «Яндекс Афиша».

«„Танцы Минус“ — легендарный коллектив из Санкт-Петербурга под художественным руководством Вячеслава Петкуна. За 20 лет существования группа создала несколько десятков радийных хитов, выпустила 11 альбомов. Песни группы звучат в саундтреках к культовым фильмам. Российский тур группы будет состоять из больших сольных концертов, в программе каждого — все хиты и новые песни», — говорится в описании мероприятия.
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Билеты уже в продаже, они стоят от двух до пяти тысяч рублей. Самые дешевые места — на танцполе, самые дорогие — за столами на первом этаже.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выступит резидент «Женского стендапа» на ТНТ Ольга Малащенко. Концерт пройдет в ДК «Железнодорожник» в середине ноября.

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