Легендарная рок-группа выступит в Тюмени в рамках тура

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Рок-группа «Танцы минус» приедет в Тюмень с концертом. Он пройдет 12 октября в концертно-танцевальном зале «Золотые ворота Сибири», указано на сайте «Яндекс Афиша».
«„Танцы Минус“ — легендарный коллектив из Санкт-Петербурга под художественным руководством Вячеслава Петкуна. За 20 лет существования группа создала несколько десятков радийных хитов, выпустила 11 альбомов. Песни группы звучат в саундтреках к культовым фильмам. Российский тур группы будет состоять из больших сольных концертов, в программе каждого — все хиты и новые песни», — говорится в описании мероприятия.
Билеты уже в продаже, они стоят от двух до пяти тысяч рублей. Самые дешевые места — на танцполе, самые дорогие — за столами на первом этаже.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выступит резидент «Женского стендапа» на ТНТ Ольга Малащенко. Концерт пройдет в ДК «Железнодорожник» в середине ноября.