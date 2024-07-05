Торт-гигант испекут тюменские кондитеры

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Известно, что торт будет выполнен в форме гостиницы «Восток». Попробовать творение тюменских кондитеров тюменцы смогут 20 июля на бульваре Гостеприимства. Здесь пройдет акция, посвященная Международному дню торта, празднику дружбы и мира между людьми, странами, народами.
Девизом данного праздника является фраза «Я приду к тебе с тортом», что символизирует мир и дружбу. Международный день торта в мире отмечают ежегодно 20 июля с 2011 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на празднование Дня города, которое состоится 27 июля, потратят 20,5 миллиона рублей бюджетных денег.