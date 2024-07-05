nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

В Тюмени испекут двухметровый торт в форме отеля

Торт-гигант испекут тюменские кондитеры

5 июля 2024, 05:12
Фото: 1MI

В Тюмени испекут двухметровый торт в форме отеля

Длина кондитерского изделия составит два метра, а вес 35 килограммов. Начинку десерта пекари держат в секрете.

Известно, что торт будет выполнен в форме гостиницы «Восток». Попробовать творение тюменских кондитеров тюменцы смогут 20 июля на бульваре Гостеприимства. Здесь пройдет акция, посвященная Международному дню торта, празднику дружбы и мира между людьми, странами, народами.

Девизом данного праздника является фраза «Я приду к тебе с тортом», что символизирует мир и дружбу. Международный день торта в мире отмечают ежегодно 20 июля с 2011 года.

Читайте также:
Замглавы Петр Вагин останется работать в администрации ТюмениМоментальное трудоустройство: кого срочно возьмут на работу тюменские компании?Моор временно приостановил полномочия арестованного замгубернатора Вахрина
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#Кондитеры#Торты
Подпишитесь
Народ требует комфорта! Что не так с общественным транспортом в Тюмени?
Вчера, 07:37
Самим покупать ПВО? Как тюменские заводы будут защищать от атак беспилотников?
Вчера, 08:27
«Сочи — это не про пляжный отдых». Честные отзывы тюменцев о Турции и Кубани
Вчера, 09:27
Вейпы, бургеры и стресс! Почему в Тюмени «молодеют» инфаркт и ишемия?
Вчера, 08:07
Куда поступать? Цены, необходимые баллы и бюджетные места в ВУЗах Тюменской области
Вчера, 10:34
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Вчера, 10:11