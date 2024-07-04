На празднование Дня города в Тюмени потратят миллионы рублей

Деньги пойдут на фейерверки и организацию работы праздничных площадок. В этом году основные торжества пройдут на площади 400-летия Тюмени. Здесь состоятся выступления творческих коллективов города, будут работать мастер-классы, арт-пространство. Запланированы кинопоказ под открытым небом и традиционная ретро-программа «Городская танцплощадка», пишет 72.RU.