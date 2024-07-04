На празднование Дня города в Тюмени потратят миллионы рублей

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Published Сегодня, 08:41
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Деньги пойдут на фейерверки и организацию работы праздничных площадок. В этом году основные торжества пройдут на площади 400-летия Тюмени. Здесь состоятся выступления творческих коллективов города, будут работать мастер-классы, арт-пространство. Запланированы кинопоказ под открытым небом и традиционная ретро-программа «Городская танцплощадка», пишет 72.RU.
На Цветном бульваре организуют народное гуляние «Тюмень мастеровая», где мастера-ремесленники представят свои товары. Здесь же будут работать Хлебный базар, пройдет мастер классы по рукоделию.
На набережной Туры пройдет фестиваль спорта «Уличная классика». Здесь же состоятся выступления спортсменов-экстремалов, бодибилдиров.
На Текутьевском бульваре в День города будет работать выставка библиотекарей. В сквере Сибирских кошек и на площади Солнца состоится фестиваль «Пикник книг». На пешеходном бульваре по улице Дзержинского пройдет фестиваль креативных индустрий «Окно истории».
Парк Заречный традиционно станет гостеприимной площадкой для проведения Сабантуя. В сквере Владислава Крапивина состоится городской фестиваль детского творчества «Хоот векки», посвященный творчеству писателя. В Гилевской роще в День рождения Тюмени пройдет фестиваль колокольного звона.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в субботу пойдет фестиваль МОХИТО FEST. Хэдлайнерами мероприятия станут известные рэп-исполнители Feduk, Biicla и Mayot.