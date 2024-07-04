Ожидаются град и ливни: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В течение дня прогнозируются кратковременные дожди, местами продут ливни и грозы, град. Ночью ожидается туман. Скорость ветра будет достигать 8-13 м/с, при грозе порывы до 17-20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит +28….+33.
В Тюмени в пятницу, 5 июля, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди во второй половине дня. К полудню воздух в областной столице прогреется до +30…+32, в темное время суток термометры покажут +21…+25.