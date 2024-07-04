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Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Ожидаются град и ливни: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

4 июля 2024, 08:19
Фото: 1MI

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, непогода обрушится на юг региона в пятницу, 5 июля.

В течение дня прогнозируются кратковременные дожди, местами продут ливни и грозы, град. Ночью ожидается туман. Скорость ветра будет достигать 8-13 м/с, при грозе порывы до 17-20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит +28….+33.

В Тюмени в пятницу, 5 июля, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди во второй половине дня. К полудню воздух в областной столице прогреется до +30…+32, в темное время суток термометры покажут +21…+25.

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