Команда ученых смогла передать данные со скоростью 402 терабита в секунду

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Отмечается, что над достижением работали американские, японские и британские ученые.
«Такая скорость позволила бы одновременно смотреть онлайн примерно 134 миллиона фильмов в высоком разрешении. Нового рекорда удалось достичь благодаря более широкому спектру — использовали шесть диапазонов вместо прежних четырех, что еще сильнее расширило пропускную способность», — пишет «Новая Хакасия».
Обычно используется только один диапазон. Университет Астона также создал набор рамановских усилителей U-диапазона, наиболее длинной части комбинированного спектра длин волн.
Ранее «Наш город» сообщал, что американские ученые нашли экологичное и функциональное применение пластмассе. Специалисты предлагают использовать материал для терморегуляции в зданиях. Более того, изобретение поможет в борьбе с глобальным потеплением.