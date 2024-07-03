nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Команда ученых смогла передать данные со скоростью 402 терабита в секунду

Команда ученых смогла передать данные со скоростью 402 терабита в секунду

3 июля 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney
Международной команде исследователей удалось передать со скоростью 402 терабита в секунду по оптическому волокну. Это стало новым рекордом.

Отмечается, что над достижением работали американские, японские и британские ученые.

«Такая скорость позволила бы одновременно смотреть онлайн примерно 134 миллиона фильмов в высоком разрешении. Нового рекорда удалось достичь благодаря более широкому спектру — использовали шесть диапазонов вместо прежних четырех, что еще сильнее расширило пропускную способность», — пишет «Новая Хакасия».

Обычно используется только один диапазон. Университет Астона также создал набор рамановских усилителей U-диапазона, наиболее длинной части комбинированного спектра длин волн.

Ранее «Наш город» сообщал, что американские ученые нашли экологичное и функциональное применение пластмассе. Специалисты предлагают использовать материал для терморегуляции в зданиях. Более того, изобретение поможет в борьбе с глобальным потеплением.

Читайте также:
Колонка все о вас знает? Тюменцев предупреждают о прослушке на смарт-устройствахВ Тюмени 4 и 5 июля объявили штормовое предупреждениеНа Федюнинского в Тюмени опрокинулся грузовик, водителя госпитализировали. ВИДЕО
#Егор Тимофеев#Общество#Технологии#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Интернет#IT-технологии
Подпишитесь
Тюмень межнациональная: ночная перестрелка как апофеоз дружбы народов
Сегодня, 06:46
«Ни слова про замену труб»: жители поселка в Тюменском районе боятся отключения воды
Сегодня, 05:42
Ставропольская жара и инфекции! Какой будет погода в Тюменской области через 60 лет?
Сегодня, 10:16
Большой брат видит. Тюменская область вошла в топ-10 в РФ по числу камер на дорогах
Сегодня, 08:19
Средний тариф за содержание новостроек Тюмени выше 50 рублей. Где можно сэкономить?
Сегодня, 05:11
Üdvözöljük Magyarországon. Тюменцам вновь стали доступны венгерские «золотые визы»
Сегодня, 07:02