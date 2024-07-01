Охлаждать и обогревать здания можно будет с помощью пластмассы и новых технологий.

Журналисты из newkhakasiya.online рассказали о новой разработке американских ученых. все мы знаем, что с закрытыми шторами пространство комнаты нагревается в разы медленнее, а в темной одежде переносить жару сложнее, чем в светлой. Оба примера наглядно показывают принцип контроля электромагнитных волн. Это явление можно эффективно использовать для прогрева или охлаждения зданий, сообщает «Новая Хакасия».