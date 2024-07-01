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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Охлаждать и обогревать здания можно будет с помощью пластмассы и новых технологий.

Охлаждать и обогревать здания можно будет с помощью пластмассы и новых технологий

1 июля 2024, 10:51
Фото: 1MI
Охлаждать и обогревать здания можно будет с помощью пластмассы и новых технологий.
Американские ученые нашли экологичное и функциональное применение пластмассе. Специалисты предлагают использовать материал для терморегуляции в зданиях. Более того, изобретение поможет в борьбе с глобальным потеплением.

Журналисты из newkhakasiya.online рассказали о новой разработке американских ученых. все мы знаем, что с закрытыми шторами пространство комнаты нагревается в разы медленнее, а в темной одежде переносить жару сложнее, чем в светлой. Оба примера наглядно показывают принцип контроля электромагнитных волн. Это явление можно эффективно использовать для прогрева или охлаждения зданий, сообщает «Новая Хакасия».

Пластмасса может выступать «перераспределителем тепла», так как такой материал блокирует тепло инфракрасного спектра. К тому же, если защитить стены и окна таким материалом, то существенно уменьшится приток тепла от земле летом и отток температуры в зимнее время.

Ученые считают свою идею прорывом и способом борьбы с последствиями глобального потепления.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области из-за глобального потепления изменяется климат. За последние году средняя температура выросла на полтора градуса, а природные ЧП стали более частным явлением.

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#Алиса Вернер#Общество#Технологии#Тюмень#Тюменская область#Температура#Новые технологии
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