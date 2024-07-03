В Тюмени 4 и 5 июля объявили штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В этот период в столице региона ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Кроме того, по прогнозам синоптиков, будет идти дождь, возможна гроза. Столбики термометров в эти дни покажут от +16 до +30 градусов.
«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, дорожно-транспортных происшествий, падение деревьев, слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений», — рассказали в пресс-службе администрации.
Кроме того, коммунальщикам поручили провести мероприятия по недопущению возможных аварий и происшествий.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ожидаются сильные дожди и грозы. Синоптики предупредили о граде.