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Published Сегодня, 09:33

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Updated Сегодня, 09:35

В Тюмени 4 и 5 июля объявили штормовое предупреждение

В Тюмени 4 и 5 июля объявили штормовое предупреждение

3 июля 2024, 09:33
Фото: 1MI
Штормовое предупреждение объявлено на территории Тюмени 4 и 5 июля. Об этом сообщает мэрия со ссылкой на Гидрометцентр.

В этот период в столице региона ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Кроме того, по прогнозам синоптиков, будет идти дождь, возможна гроза. Столбики термометров в эти дни покажут от +16 до +30 градусов.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, дорожно-транспортных происшествий, падение деревьев, слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений», — рассказали в пресс-службе администрации.

Кроме того, коммунальщикам поручили провести мероприятия по недопущению возможных аварий и происшествий.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ожидаются сильные дожди и грозы. Синоптики предупредили о граде.

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