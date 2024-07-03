На Федюнинского в Тюмени опрокинулся грузовик, водителя госпитализировали. ВИДЕО

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
По предварительным данным, снесена часть ограждения, которая закрывает магистраль от тротуара. Большегруз «Шаман» опрокинулся на бок и также получил повреждения.
«К месту ДТП приехала скорая помощь, врачи госпитализировали в больницу водителя грузового автомобиля», — сообщают очевидцы с места событий.
На месте работают сотрудники ГАИ, они регулируют движение. На месте ДТП образовалась небольшая пробка. Комментарии ведомств ожидаются.
Ранее «Наш город» сообщал, что Ишимский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении виновника аварии с большегрузами. ДТП произошло в апреле этого года.