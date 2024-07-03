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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

На тюменской объездной грузовик снес ограждение и перевернулся

На Федюнинского в Тюмени опрокинулся грузовик, водителя госпитализировали. ВИДЕО

3 июля 2024, 09:23
Фото: 1MI

На тюменской объездной грузовик снес ограждение и перевернулся

В Тюмени на объездной дороге в районе Федюнинского грузовик протаранил ограждение, а затем перевернулся. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, снесена часть ограждения, которая закрывает магистраль от тротуара. Большегруз «Шаман» опрокинулся на бок и также получил повреждения.

«К месту ДТП приехала скорая помощь, врачи госпитализировали в больницу водителя грузового автомобиля», — сообщают очевидцы с места событий.
Видео: телеграмм-канал «Темы Тюмени»

На месте работают сотрудники ГАИ, они регулируют движение. На месте ДТП образовалась небольшая пробка. Комментарии ведомств ожидаются.

Ранее «Наш город» сообщал, что Ишимский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении виновника аварии с большегрузами. ДТП произошло в апреле этого года.

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