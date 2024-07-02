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Modified Сегодня, 11:00

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Тюменский хоккеист прошел отбор в команду НХЛ

Тюменский хоккеист прошел отбор в команду НХЛ

2 июля 2024, 10:58
Фото: pinterest.com
Тюменец Денис Габдрахманов прошел отбор в команду Национальной хоккейной лиги. Сейчас спортсмен выступает за ХК «Рубин».

Габдрахманов отобран в Florida Panters под номером 201.

«Трансляцию драфта включил только к пятому раунду. Посмотрел его весь и для себя подумал, что уже вряд ли меня выберут. Через некоторое время мне написал друг с поздравлениями о выборе на драфте. Я удивился от этого сообщения, зашёл на трансляцию и увидел свою фамилию в выборе», — приводит ura.ru слова спортсмена.

Пока точно неизвестно за какую команду поедет играть наш земляк. Пока он готовится к тренировочным сборам с местным клубом.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском поселке построят школу с многофункциональными спортплощадками во дворе. Власти уже нашли подрядчика.

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