Тюменский хоккеист прошел отбор в команду НХЛ

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Габдрахманов отобран в Florida Panters под номером 201.
«Трансляцию драфта включил только к пятому раунду. Посмотрел его весь и для себя подумал, что уже вряд ли меня выберут. Через некоторое время мне написал друг с поздравлениями о выборе на драфте. Я удивился от этого сообщения, зашёл на трансляцию и увидел свою фамилию в выборе», — приводит ura.ru слова спортсмена.
Пока точно неизвестно за какую команду поедет играть наш земляк. Пока он готовится к тренировочным сборам с местным клубом.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском поселке построят школу с многофункциональными спортплощадками во дворе. Власти уже нашли подрядчика.