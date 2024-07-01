Ледовый каток откроют в этом году на улице Народной в Тюмени

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Полностью смонтирована интеллектуальная система освещения. Ведутся монтаж вентиляции, отделочные работы административного корпуса и благоустройство территории.
Общая площадь нового крытого катка составит более 4 тысяч квадратных метров, площадь ледовой арены — 1,6 тысяч квадратов. Как пояснили в ГУС Тюменской области, предназначен для проведения круглогодичных учебно-тренировочных занятий на льду, в том числе для спортсменов — инвалидов. Кроме того, в здании катка будет работать пункт проката инвентаря.
Объект строят в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования». На работы затрачено более 430 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2025 году построят аналогичный крытый каток на улице Судоремонтой. Работы по возведению спортобъекта начнутся в этом году.