Ледовый каток откроют в этом году на улице Народной в Тюмени

Общая площадь нового крытого катка составит более 4 тысяч квадратных метров, площадь ледовой арены — 1,6 тысяч квадратов. Как пояснили в ГУС Тюменской области, предназначен для проведения круглогодичных учебно-тренировочных занятий на льду, в том числе для спортсменов — инвалидов. Кроме того, в здании катка будет работать пункт проката инвентаря.