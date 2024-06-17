Тюменка прошла в финал федерального проекта «Суперниндзя»

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В полуфинале в парном забеге тюменка выступала с сильным соперником — Андреем Киселёвым из Москвы. Полина уверенно прошла все испытания и первой зафиксировала кольцо на пьедестале.
«На съёмках Полину поддерживала мама Евгения. Её дочь Полина — единственная участница в шоу, которая занимается уникальным видом спорта —ледолазанием», — рассказали в пресс-службе канала.
Известно, что девушка входит в состав сборной России по альпинизму. У Полины уже есть второй взрослый разряд и многочисленные призовые места. Перед кастингом девочка тренировалась у известного тюменского «ниндзя» Фёдора Трубина.
В Минеральных Водах участницу из Тюмени встретила одна из самых сложных полос с препятствиями в мире. Для освещения трассы длиной 86 метров понадобились 900 приборов и полуторакилометровая светодиодная лента.
Ранее «Наш город» писал, что девушка из Тюмени снялась в новом эпизоде шоу «Четыре жены».