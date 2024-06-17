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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Тюменка прошла в финал федерального проекта «Суперниндзя»

Тюменка прошла в финал федерального проекта «Суперниндзя»

17 июня 2024, 11:48
Фото: пресс-служба СТС
Тюменка Полина Сорокина стала финалисткой шоу «Суперниндзя. Дети» на СТС. Школьница вступит в борьбу за призовой фонд шесть миллионов рублей, который разделят три победителя проекта.
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Дети

В полуфинале в парном забеге тюменка выступала с сильным соперником — Андреем Киселёвым из Москвы. Полина уверенно прошла все испытания и первой зафиксировала кольцо на пьедестале.

«На съёмках Полину поддерживала мама Евгения. Её дочь Полина — единственная участница в шоу, которая занимается уникальным видом спорта —ледолазанием», — рассказали в пресс-службе канала.

Известно, что девушка входит в состав сборной России по альпинизму. У Полины уже есть второй взрослый разряд и многочисленные призовые места. Перед кастингом девочка тренировалась у известного тюменского «ниндзя» Фёдора Трубина.

В Минеральных Водах участницу из Тюмени встретила одна из самых сложных полос с препятствиями в мире. Для освещения трассы длиной 86 метров понадобились 900 приборов и полуторакилометровая светодиодная лента.

Ранее «Наш город» писал, что девушка из Тюмени снялась в новом эпизоде шоу «Четыре жены».

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