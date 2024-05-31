Пятилетний тюменец не чувствует боли из-за редкого заболевания

Такая патология характеризуется нарушением нейронных связей, в результате чего ребенок не способен ощущать боль. Это приводит к тому, что Слава может нанести себе серьезные травмы, но при этом не испытывает никакого дискомфорта. Так родители и узнали о заболевании сына: однажды он разбил губу, а зашивали ее без наркоза. Ребенок ничего не почувствовал, пишет 72.ру.