Пятилетний тюменец не чувствует боли из-за редкого заболевания

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Такая патология характеризуется нарушением нейронных связей, в результате чего ребенок не способен ощущать боль. Это приводит к тому, что Слава может нанести себе серьезные травмы, но при этом не испытывает никакого дискомфорта. Так родители и узнали о заболевании сына: однажды он разбил губу, а зашивали ее без наркоза. Ребенок ничего не почувствовал, пишет 72.ру.
Кроме того, юный тюменец не может без помощи держать спину. Даже дома он вынужден носить корсет. Заболевание Славы очень редкое, и сейчас для него нет лечения.
Состояние ребенка можно поддерживать реабилитацией. Для этого родители собирают 800 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени зарегистрирована вспышка опасной инфекции.