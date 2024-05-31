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Updated Сегодня, 11:22

Пятилетний тюменец не чувствует боли из-за редкого заболевания

Пятилетний тюменец не чувствует боли из-за редкого заболевания

31 мая 2024, 11:20
Фото: 1MI
Житель Тюмени, 5-летний Слава Тонкошкуров не чувствует боли. У него диагностирована сенсорно-вегетативная невропатия четвертого типа. Для лечения необходимо 800 тысяч рублей.
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Дети

Такая патология характеризуется нарушением нейронных связей, в результате чего ребенок не способен ощущать боль. Это приводит к тому, что Слава может нанести себе серьезные травмы, но при этом не испытывает никакого дискомфорта. Так родители и узнали о заболевании сына: однажды он разбил губу, а зашивали ее без наркоза. Ребенок ничего не почувствовал, пишет 72.ру.

Кроме того, юный тюменец не может без помощи держать спину. Даже дома он вынужден носить корсет. Заболевание Славы очень редкое, и сейчас для него нет лечения.

Состояние ребенка можно поддерживать реабилитацией. Для этого родители собирают 800 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени зарегистрирована вспышка опасной инфекции.

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