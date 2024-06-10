Юных тюменцев, которых искали в лесу, выписали из больницы

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Дети были доставлены в Тюмень на вертолете. У них были признаки обезвоживания. Сейчас ребята здоровы и находятся дома.
«Детей выписали. С ними все хорошо», — цитирует 72.ру представителя депздрава.
Дети потерялись в лесу 4 июня неподалеку от деревни Бурмакина. Виктория и Григорий вместе с дедушкой возвращались после рыбалки, убежали от старшего и заблудились. Вместе с ними было два пса.
Специалисты развернули масштабную поисковую операцию. В ней принимали участие полицейские, следователи, сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтеры.
Ранее «Наш город» сообщал, что поиски 12-летнего Гриши и 10-летней Вика из Тюмени, пропавших 4 июня в лесу в Слободо-Туринском районе, прекращены.