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Юных тюменцев, которых искали в лесу, выписали из больницы

Юных тюменцев, которых искали в лесу, выписали из больницы

10 июня 2024, 11:19
Фото: 1MI
Подростки из Тюмени Виктория и Григорий, которых несколько дней искали в лесу Свердловской области, выписаны из больницы. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
Сюжет
Дети

Дети были доставлены в Тюмень на вертолете. У них были признаки обезвоживания. Сейчас ребята здоровы и находятся дома.

«Детей выписали. С ними все хорошо», — цитирует 72.ру представителя депздрава.

Дети потерялись в лесу 4 июня неподалеку от деревни Бурмакина. Виктория и Григорий вместе с дедушкой возвращались после рыбалки, убежали от старшего и заблудились. Вместе с ними было два пса.

Специалисты развернули масштабную поисковую операцию. В ней принимали участие полицейские, следователи, сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтеры.

Ранее «Наш город» сообщал, что поиски 12-летнего Гриши и 10-летней Вика из Тюмени, пропавших 4 июня в лесу в Слободо-Туринском районе, прекращены.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Здравоохранение#Пропавшие дети#Детство
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