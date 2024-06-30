Покупайте в бутылках: жители тюменской деревни остались на все лето без воды

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
По словам селян, на территории деревни расположены шесть колодцев, но их никто не обслуживает. Вода в них содержит примеси ржавчины и употреблять ее в пищу и использовать в быту невозможно. Между тем, в деревне не организован подвоз воды — люди вынуждены покупать бутилированную воду. Ежемесячно одной семье необходимо 450 литров — это 9 тысяч рублей.
Проблема с водоснабжением длится уже не первый год. В 2024 году о сложившейся ситуации селяне писали на прямую линию с президентом. Тогда же прокуратура вышла в суд, чтобы обязать властей обеспечить людей питьевой водой. Сделать это чиновники должны в течение года.
Тюменцы отмечают, что в лучшем случае пригодная для питья вода появится лишь в сентябре 2025 года.
В СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка. Ее ход находится на контроле генерала Бастрыкина.
Ранее «Наш Город» писал, что в июне жители тюменского села Слобода-Бешкиль (Исетский район) в аномальную жару остались на неделю без водоснабжения — устаревшие гидротехнические сооружения не справились с повышенной нагрузкой.