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Генерал Бастрыкин заинтересовался тюменской деревней, оставшейся без воды

Покупайте в бутылках: жители тюменской деревни остались на все лето без воды

30 июня 2024, 05:46
Фото: 1MI

Генерал Бастрыкин заинтересовался тюменской деревней, оставшейся без воды

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проблему с водоснабжением в деревне Космакова Ярковского района — вода в колодцах, единственных источниках влаги, для питья непригодна. 197 человек, жителей деревни, остались без воды.

По словам селян, на территории деревни расположены шесть колодцев, но их никто не обслуживает. Вода в них содержит примеси ржавчины и употреблять ее в пищу и использовать в быту невозможно. Между тем, в деревне не организован подвоз воды — люди вынуждены покупать бутилированную воду. Ежемесячно одной семье необходимо 450 литров — это 9 тысяч рублей.

Проблема с водоснабжением длится уже не первый год. В 2024 году о сложившейся ситуации селяне писали на прямую линию с президентом. Тогда же прокуратура вышла в суд, чтобы обязать властей обеспечить людей питьевой водой. Сделать это чиновники должны в течение года.

Тюменцы отмечают, что в лучшем случае пригодная для питья вода появится лишь в сентябре 2025 года.

В СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка. Ее ход находится на контроле генерала Бастрыкина.

Ранее «Наш Город» писал, что в июне жители тюменского села Слобода-Бешкиль (Исетский район) в аномальную жару остались на неделю без водоснабжения — устаревшие гидротехнические сооружения не справились с повышенной нагрузкой.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Водоснабжение#Вода#Питьевая вода#Александр Бастрыкин
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