Покупайте в бутылках: жители тюменской деревни остались на все лето без воды

По словам селян, на территории деревни расположены шесть колодцев, но их никто не обслуживает. Вода в них содержит примеси ржавчины и употреблять ее в пищу и использовать в быту невозможно. Между тем, в деревне не организован подвоз воды — люди вынуждены покупать бутилированную воду. Ежемесячно одной семье необходимо 450 литров — это 9 тысяч рублей.