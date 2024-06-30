Спрос на профессиональную уборку вырос у тюменцев, сдающих в аренду дома

По данным экспертов Авито, в июне в Тюменской область спрос на долгосрочную аренду домов, дач, коттеджей и таунхаусов в целом вырос на 19%, а число опубликованных предложений — на 26%. Одновременно с этим подорожал и съем загородного жилья на 11% — месяц аренды сегодня обходится в 80,6 тысяч рублей.