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Тюменцы, сдающие в аренду дома, стали чаще на 14% пользоваться услугами клининга

Спрос на профессиональную уборку вырос у тюменцев, сдающих в аренду дома

30 июня 2024, 05:12
Фото: 1MI

Тюменцы, сдающие в аренду дома, стали чаще на 14% пользоваться услугами клининга

Владельцы загородных домов, сдающие недвижимость в аренду в Тюмени, стали чаще пользоваться услугами профессиональных клинеров. С начала лета спрос на уборку коттеджей вырос на 14%. Об этом сообщили аналитики Авито.
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Дом

При этом в число самых востребованных услуг вошла чистка ковров — спрос на нее увеличился в июне на 60% по сравнению с предыдущим месяцем.

Также возрос на 9% вырос интерес к услугам ремонтных бригад — тюменцы стали чаще искать специалистов по монтажу систем вентиляции и кондиционирования (+26%), остеклению (+102%), гипсокартонным работам (+18%), проведению электричества и замене приборов (+18%).

По данным экспертов Авито, в июне в Тюменской область спрос на долгосрочную аренду домов, дач, коттеджей и таунхаусов в целом вырос на 19%, а число опубликованных предложений — на 26%. Одновременно с этим подорожал и съем загородного жилья на 11% — месяц аренды сегодня обходится в 80,6 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Историческом центре Тюмени на продажу выставили квартиру площадью 197 квадратных метров за 39 миллионов рублей. Немногим более чем за полгода ее стоимость выросла на 12 миллионов.

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