Спрос на профессиональную уборку вырос у тюменцев, сдающих в аренду дома

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
При этом в число самых востребованных услуг вошла чистка ковров — спрос на нее увеличился в июне на 60% по сравнению с предыдущим месяцем.
Также возрос на 9% вырос интерес к услугам ремонтных бригад — тюменцы стали чаще искать специалистов по монтажу систем вентиляции и кондиционирования (+26%), остеклению (+102%), гипсокартонным работам (+18%), проведению электричества и замене приборов (+18%).
По данным экспертов Авито, в июне в Тюменской область спрос на долгосрочную аренду домов, дач, коттеджей и таунхаусов в целом вырос на 19%, а число опубликованных предложений — на 26%. Одновременно с этим подорожал и съем загородного жилья на 11% — месяц аренды сегодня обходится в 80,6 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Историческом центре Тюмени на продажу выставили квартиру площадью 197 квадратных метров за 39 миллионов рублей. Немногим более чем за полгода ее стоимость выросла на 12 миллионов.