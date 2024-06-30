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Published Сегодня, 04:38

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Updated Сегодня, 04:40

В центре Тюмени выставили на продажу квартиру с винтовой лестницей за 39 млн

Квартиру по цене четырех коттеджей выставили на продажу в Тюмени

30 июня 2024, 04:38
Фото: Авито

В центре Тюмени выставили на продажу квартиру с винтовой лестницей за 39 млн

Трехкомнатную двухуровневую квартиру площадью около 200 квадратных метров выставили на продажу в Тюмени. Стоимость составляет 39 миллионов рублей — в цену входит место в подземном паркинге.

В объявлении, опубликованном на сайте по продаже недвижимости, указано, что квартира находится в доме, расположенном в Историческом центре Тюмени. Ремонт выполнен по дизайну известного тюменского архитектора Нины Загребиной.

Фото: Авито
«Как только вы переступаете порог этого шедевра, вас словно переносит на солнечный остров Сантарини. При входе вас буквально встречает букет васильков выполнен голубого, молочно белого мрамора добытого в Гималаях. Далее попадаем в просторную кухню-гостиную с натуральным очагом», — сообщает владелец недвижимости.

Указано, что кухонный гарнитур итальянского производства. На второй этаж, где расположены две оборудованные спальни, гардеробные, кабинет и ванная комната, ведет винтовая лестница из дуба. Из окон квартиры открывается вид на Цветной бульвар.

Фото: Авито
«Именнo o такиx квартиpax принятo говорить „заезжай и живи, — заверяет владелец жилья.

Заметим, что данную квартиры пытаются продать с прошлого года. С ноября ее стоимость выросла на 12 миллионов рублей — с 27 до 39 миллионов.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень вошла в десятку российских городах по числу суточных бронирований жилья. На квартиры областной столицы пришлось 2% от общего числа всех бронирований недвижимости.

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