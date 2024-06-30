Квартиру по цене четырех коттеджей выставили на продажу в Тюмени

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
В объявлении, опубликованном на сайте по продаже недвижимости, указано, что квартира находится в доме, расположенном в Историческом центре Тюмени. Ремонт выполнен по дизайну известного тюменского архитектора Нины Загребиной.
«Как только вы переступаете порог этого шедевра, вас словно переносит на солнечный остров Сантарини. При входе вас буквально встречает букет васильков выполнен голубого, молочно белого мрамора добытого в Гималаях. Далее попадаем в просторную кухню-гостиную с натуральным очагом», — сообщает владелец недвижимости.
Указано, что кухонный гарнитур итальянского производства. На второй этаж, где расположены две оборудованные спальни, гардеробные, кабинет и ванная комната, ведет винтовая лестница из дуба. Из окон квартиры открывается вид на Цветной бульвар.
«Именнo o такиx квартиpax принятo говорить „заезжай и живи, — заверяет владелец жилья.
Заметим, что данную квартиры пытаются продать с прошлого года. С ноября ее стоимость выросла на 12 миллионов рублей — с 27 до 39 миллионов.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень вошла в десятку российских городах по числу суточных бронирований жилья. На квартиры областной столицы пришлось 2% от общего числа всех бронирований недвижимости.