Почти 8 тыс. вакансий представили тюменские работодатели на ярмарке трудоустройства

Posted Вчера, 13:23
Published Вчера, 13:23
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
«Ярмарка трудоустройства стала площадкой для обмена опытом и поиска новых возможностей. Более 7 тысяч человек воспользовались уникальной возможностью пообщаться с представителями ведущих компаний и получить актуальную информацию о рынке труда», — отметил директор дептруда ТО Александр Сидоров.
В рамках деловой программы эксперты обсудили вопросы трудоустройства и трудовой адаптации участников СВО и членов их семей.
Как отметили в правительстве региона, в этот раз ярмарка стала по-настоящему семейным мероприятием. Родители приходили сюда вместе со своими детьми. Пока взрослые знакомились с предложениями о работе, ребята участвовали в мастер-классах и других активностях. Также на площадках ярмарке были развернуты «палатки здоровья», где все желающие могли пройти экспресс-обследование.
Напомним, с начала пандемии правительство Тюменской области взяло на особый контроль рынок труда в регионе. Для стабилизации ситуации и сохранения рабочих мест были приняты дополнительные меры поддержки бизнеса и тюменцев, лишившихся работы. Таким образом, рост безработицы удалось если не остановить, то стабилизировать. А уже в конце прошлого года в Тюменской области число зарегистрированных безработных было значительно ниже, чем в предыдущие пандемийные годы.