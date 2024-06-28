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Published Вчера, 13:23

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

Почти 8 тыс. вакансий представили тюменские работодатели на ярмарке трудоустройства

Почти 8 тыс. вакансий представили тюменские работодатели на ярмарке трудоустройства

28 июня 2024, 13:23
Фото: 1MI
В Тюменской области прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В мероприятии приняли участие 350 работодателей, которые представили свыше 7,7 тыс. вакансий, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Ярмарка трудоустройства стала площадкой для обмена опытом и поиска новых возможностей. Более 7 тысяч человек воспользовались уникальной возможностью пообщаться с представителями ведущих компаний и получить актуальную информацию о рынке труда», — отметил директор дептруда ТО Александр Сидоров.

В рамках деловой программы эксперты обсудили вопросы трудоустройства и трудовой адаптации участников СВО и членов их семей.

Как отметили в правительстве региона, в этот раз ярмарка стала по-настоящему семейным мероприятием. Родители приходили сюда вместе со своими детьми. Пока взрослые знакомились с предложениями о работе, ребята участвовали в мастер-классах и других активностях. Также на площадках ярмарке были развернуты «палатки здоровья», где все желающие могли пройти экспресс-обследование.

Напомним, с начала пандемии правительство Тюменской области взяло на особый контроль рынок труда в регионе. Для стабилизации ситуации и сохранения рабочих мест были приняты дополнительные меры поддержки бизнеса и тюменцев, лишившихся работы. Таким образом, рост безработицы удалось если не остановить, то стабилизировать. А уже в конце прошлого года в Тюменской области число зарегистрированных безработных было значительно ниже, чем в предыдущие пандемийные годы.

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