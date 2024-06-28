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В Тюмени похоронили погибшего в зоне СВО на Украине контрактника

Хотел служить. В зоне СВО погиб тюменский стрелок

28 июня 2024, 05:48
Фото: 1MI

В Тюмени похоронили погибшего в зоне СВО на Украине контрактника

Церемония прощания и похороны с Леонидом Крикуновым состоялись в четверг, 27 июня, в деревне Решетникова.

Тюменец подписал контракт с Министерством обороны РФ в декабре 2023 года, служил стрелком в мотострелковом батальоне на Донецком направлении. Смертельное ранение Леонид получил 2 апреля 2024 года, за две недели до своего 31-летия.

По словам сестры погибшего бойца, Леонид очень хотел воевать — четыре раза отправлял заявку на заключение контракта. Первые три раза получал отказ.

«В прошлом году у нас погиб двоюродный брат, сказал, что отомстит за брата», — рассказала 72.RU сестра погибшего военного.

У Леонида Крикунова остались двое детей — дочь 11 лет и 6-летний сын.

Ранее «Наш Город» писал, что в Уватском районе похоронили погибшего в зоне СВО Михаила Шарова. Ему было всего 28 лет.

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