Хотел служить. В зоне СВО погиб тюменский стрелок

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Тюменец подписал контракт с Министерством обороны РФ в декабре 2023 года, служил стрелком в мотострелковом батальоне на Донецком направлении. Смертельное ранение Леонид получил 2 апреля 2024 года, за две недели до своего 31-летия.
По словам сестры погибшего бойца, Леонид очень хотел воевать — четыре раза отправлял заявку на заключение контракта. Первые три раза получал отказ.
«В прошлом году у нас погиб двоюродный брат, сказал, что отомстит за брата», — рассказала 72.RU сестра погибшего военного.
У Леонида Крикунова остались двое детей — дочь 11 лет и 6-летний сын.
Ранее «Наш Город» писал, что в Уватском районе похоронили погибшего в зоне СВО Михаила Шарова. Ему было всего 28 лет.