Четвертый этап опрессовок стартует в Тюмени. У кого отключат воду?

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Под отключения попадут здания и жилые дома, расположенные по улицам Валерии Гнаровской, Мельникайте, 30 лет Победы, Широтной, Николая Федорова, Демьяна Бедного, Депутатской, Николая Чаплина, Молодогвардейцев, Московского, Червишевского трактов, Транспортной, Невской, Пархоменко, Тимирязева, Волгоградской, Парковой, Гастелло, Карла Маркса, 9 Января, Черниговской, Самарцева, Ставропольской, Федюнинского, Мира и других.
Ранее гидравлические испытания на теплосетях прошли в микрорайонах КПД, Лесобаза, ДОК, в заречной части Тюмени, на Доме обороны и Московском тракте. В этом году гидравлические испытания сетей будут проведены в семь этапов и завершатся 25 августа.