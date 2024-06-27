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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Жителям Тюмени на 10 дней отключат горячую воду

Четвертый этап опрессовок стартует в Тюмени. У кого отключат воду?

27 июня 2024, 07:24
Фото: 1MI

Жителям Тюмени на 10 дней отключат горячую воду

Четвертый этап опрессовочных работ стартует в Тюмени в первый день июня. На 10 дней, с 1 по 10 июля, без горячего водоснабжения останутся жители Червишевского тракта и микрорайона Южный.

Под отключения попадут здания и жилые дома, расположенные по улицам Валерии Гнаровской, Мельникайте, 30 лет Победы, Широтной, Николая Федорова, Демьяна Бедного, Депутатской, Николая Чаплина, Молодогвардейцев, Московского, Червишевского трактов, Транспортной, Невской, Пархоменко, Тимирязева, Волгоградской, Парковой, Гастелло, Карла Маркса, 9 Января, Черниговской, Самарцева, Ставропольской, Федюнинского, Мира и других.

Ранее гидравлические испытания на теплосетях прошли в микрорайонах КПД, Лесобаза, ДОК, в заречной части Тюмени, на Доме обороны и Московском тракте. В этом году гидравлические испытания сетей будут проведены в семь этапов и завершатся 25 августа.

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