Четвертый этап опрессовок стартует в Тюмени. У кого отключат воду?

Ранее гидравлические испытания на теплосетях прошли в микрорайонах КПД, Лесобаза, ДОК, в заречной части Тюмени, на Доме обороны и Московском тракте. В этом году гидравлические испытания сетей будут проведены в семь этапов и завершатся 25 августа.