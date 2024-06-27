Бизнес-компании увеличили на четверть спрос на лизинг электромобилей в Тюмени

В Тюмени на 25% увеличился уровень спроса на лизинг электромобилей у бизнеса

С начала этого года число заявок на электромобили от предприятий региона выросло на 25% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил генеральный директор «АПЕКТ Лизинг» Александр Стасюк.