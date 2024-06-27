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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В Тюмени на 25% увеличился уровень спроса на лизинг электромобилей у бизнеса

Бизнес-компании увеличили на четверть спрос на лизинг электромобилей в Тюмени

27 июня 2024, 06:53
Фото: 1MI

В Тюмени на 25% увеличился уровень спроса на лизинг электромобилей у бизнеса

С начала этого года число заявок на электромобили от предприятий региона выросло на 25% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил генеральный директор «АПЕКТ Лизинг» Александр Стасюк.

По его словам, на данную тенденцию влияние оказали ряд факторов, в числе которых экономичность и экологичность. В перспективе интерес к электромобилям, по мнению Стасюка, будет сохранен.

По словам заместителя председателя Союза «ОСА» Антона Носова, по уровню спроса среди электространспорта, в лидерах LIXIANG и VOYAH. Кроме того, на рынке электромобилей представлено много китайских авто с небольшим пробегом, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в мае стоимость новых подержанных автомобилей увеличилась на 5%. Наибольший рост цены продемонстрировал Changan CS 55 Plus — его цена выросла до 2,7 миллиона рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Автомобили#Экология#Электромобили
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