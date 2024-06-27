Бизнес-компании увеличили на четверть спрос на лизинг электромобилей в Тюмени

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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По его словам, на данную тенденцию влияние оказали ряд факторов, в числе которых экономичность и экологичность. В перспективе интерес к электромобилям, по мнению Стасюка, будет сохранен.
По словам заместителя председателя Союза «ОСА» Антона Носова, по уровню спроса среди электространспорта, в лидерах LIXIANG и VOYAH. Кроме того, на рынке электромобилей представлено много китайских авто с небольшим пробегом, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в мае стоимость новых подержанных автомобилей увеличилась на 5%. Наибольший рост цены продемонстрировал Changan CS 55 Plus — его цена выросла до 2,7 миллиона рублей.