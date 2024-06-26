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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

На Тюмень надвигает сильный ветер и ливни

Зонтик не убирайте. На Тюмень надвигает сильный ветер и ливни

26 июня 2024, 15:46
Фото: Изображение Midjourney

На Тюмень надвигает сильный ветер и ливни

После прошедших за пару дней в Тюмени ливней многие подумали, что дожди должны закончиться. Однако обнадеживать тюменцев синоптики не спешат. Дожди в регионе задержатся, а потом еще и придут новые.

По данным Обь-Иртышского УГМС, На Тюменскую область обрушаться грозы, дожди и ветер до 20 м/с. Уже 27 июня можно ждать грозы, дожди и туман, а также ветер до 14 м/с. при этом температура ночью опустится до +9 градусов, днем же должна подняться до +26.

В пятницу же дождь снизится и вместо него придет летняя погода. Несмотря на то, что будет пасмурно, воздух прогреется до +28, а местами до +33 градусов. А вот в субботу уже ожидаются грозы, ливни и порывистый ветер до 20 метров в секунду.

Ранее сообщалось о том, что ливень пришел в Тюменскую область еще в начале недели. Еще хуже ситуация была в соседнем Кургане.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Ливень
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