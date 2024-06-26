Зонтик не убирайте. На Тюмень надвигает сильный ветер и ливни

В пятницу же дождь снизится и вместо него придет летняя погода. Несмотря на то, что будет пасмурно, воздух прогреется до +28, а местами до +33 градусов. А вот в субботу уже ожидаются грозы, ливни и порывистый ветер до 20 метров в секунду.