Зонтик не убирайте. На Тюмень надвигает сильный ветер и ливни

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
По данным Обь-Иртышского УГМС, На Тюменскую область обрушаться грозы, дожди и ветер до 20 м/с. Уже 27 июня можно ждать грозы, дожди и туман, а также ветер до 14 м/с. при этом температура ночью опустится до +9 градусов, днем же должна подняться до +26.
В пятницу же дождь снизится и вместо него придет летняя погода. Несмотря на то, что будет пасмурно, воздух прогреется до +28, а местами до +33 градусов. А вот в субботу уже ожидаются грозы, ливни и порывистый ветер до 20 метров в секунду.
Ранее сообщалось о том, что ливень пришел в Тюменскую область еще в начале недели. Еще хуже ситуация была в соседнем Кургане.