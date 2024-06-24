Как из ведра! В Тюмень из Кургана нагрянул ливень вместе с сильным ветром. ВИДЕО

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Кадрами ливня тюменцы начали делиться сразу после начала дождя. Сейчас в городе осадки, которых не было больше недели. При этом вместе с ливнем в Тюмени дует сильный ветер, поэтому многие не рискуют выходить на улицу и предпочитают пережидать катаклизм в безопасном месте.
При этом сам ливень идет со стороны Кургана, там ситуация еще хуже. Вместе с дождем там поднялся ураганный ветер, успев вырвать несколько деревьев. Видимость из-за непогоды в городе практически нулевая.
По прогнозам синоптиков, после ливня в Тюмени ожидается небольшое похолодание. Ветер тоже должен успокоиться, а жара опуститься. Однако к следующей недели тепло опять должно вернуться в регион.