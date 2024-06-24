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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

В Тюмень из Кургана пришли ливень и шквальный ветер

Как из ведра! В Тюмень из Кургана нагрянул ливень вместе с сильным ветром. ВИДЕО

24 июня 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмень из Кургана пришли ливень и шквальный ветер

В Тюмень со стороны Кургана пришли мощные осадки. Город заливает ливнем, при этом вместе с дождем наблюдается и ветер.

Кадрами ливня тюменцы начали делиться сразу после начала дождя. Сейчас в городе осадки, которых не было больше недели. При этом вместе с ливнем в Тюмени дует сильный ветер, поэтому многие не рискуют выходить на улицу и предпочитают пережидать катаклизм в безопасном месте.

Видео: nashgorod.ru

При этом сам ливень идет со стороны Кургана, там ситуация еще хуже. Вместе с дождем там поднялся ураганный ветер, успев вырвать несколько деревьев. Видимость из-за непогоды в городе практически нулевая.

Видео: Тюмень с огоньком

По прогнозам синоптиков, после ливня в Тюмени ожидается небольшое похолодание. Ветер тоже должен успокоиться, а жара опуститься. Однако к следующей недели тепло опять должно вернуться в регион.

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