Как из ведра! В Тюмень из Кургана нагрянул ливень вместе с сильным ветром. ВИДЕО

Кадрами ливня тюменцы начали делиться сразу после начала дождя. Сейчас в городе осадки, которых не было больше недели. При этом вместе с ливнем в Тюмени дует сильный ветер, поэтому многие не рискуют выходить на улицу и предпочитают пережидать катаклизм в безопасном месте.