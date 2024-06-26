Около 135 тысяч тюменцев получили «Пушкинскую карту»

Posted 26 июня, 13:11
Published 26 июня, 13:11
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Проект позволяет бесплатно посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, выставки и другие учреждения культуры. Цель всероссийской программы — к 2026 году увеличить число зарегистрированных пользователей до 13,8 млн человек.
«Пушкинскую карту сегодня имеют 10,4 миллионов молодых людей, что составляет 74 процента по стране. В то время, как в Тюменской области карты получили уже 86,7% молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, а это около 135 тысяч человек», — пояснила глава депкультуры ТО Елена Майер.
Достижения Тюменской области по реализации проекта «Пушкинская карта» были представлены Координационному совету при Минкультуры России, которое 25 июня провела глава ведомства Ольга Любимова.
Напомним, в Тюменской области уже несколько лет реализуется нацпроект «Культура», цель которого сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всему региону. Одной из задач перед правительством области стоит увеличение посещаемости учреждений культуры на 15%, а число обращений к культурным цифровым ресурсам в 5 раз. Также в рамках нацпроекта оказывается поддержка творческим инициативам и модернизируются сельские библиотеки, дома культуры и клубы.