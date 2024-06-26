nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 26 июня, 13:11

Published 26 июня, 13:11

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Около 135 тысяч тюменцев получили «Пушкинскую карту»

Около 135 тысяч тюменцев получили «Пушкинскую карту»

26 июня 2024, 13:11
Фото: nashgorod.ru
Тюменская область вошла в число регионов — лидеров в сфере культуры. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Пушкинская карта», участниками которого стали почти 95% учреждений области, сообщили в депкультуры региона.
Фото: сайт департамента культуры Тюменской области

Проект позволяет бесплатно посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, выставки и другие учреждения культуры. Цель всероссийской программы — к 2026 году увеличить число зарегистрированных пользователей до 13,8 млн человек.

«Пушкинскую карту сегодня имеют 10,4 миллионов молодых людей, что составляет 74 процента по стране. В то время, как в Тюменской области карты получили уже 86,7% молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, а это около 135 тысяч человек», — пояснила глава депкультуры ТО Елена Майер.

Достижения Тюменской области по реализации проекта «Пушкинская карта» были представлены Координационному совету при Минкультуры России, которое 25 июня провела глава ведомства Ольга Любимова.

Напомним, в Тюменской области уже несколько лет реализуется нацпроект «Культура», цель которого сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всему региону. Одной из задач перед правительством области стоит увеличение посещаемости учреждений культуры на 15%, а число обращений к культурным цифровым ресурсам в 5 раз. Также в рамках нацпроекта оказывается поддержка творческим инициативам и модернизируются сельские библиотеки, дома культуры и клубы.

Ишим занял первое место в рейтинге Тюменской области по развитию культуры
Узнать подробнее
Читайте также:
Александр Моор: учреждения культуры — востребованные центры притяжения тюменцевКак развивается культура в селах Тюменской областиДва Дома культуры отремонтируют в Тобольском районеГубернатор Моор поручил отремонтировать дом культуры в Аромашево
Программа «Земский работник культуры» привлечет в тюменские села больше специалистов
Узнать подробнее
Подпишитесь
Тюменкам нельзя не рожать. Почему в Госдуме хотят запретить идеи чайлдфри?
28 июня, 09:29
Заводы пустуют, а они продукты возят! Почему тюменцы предпочитают работу курьером?
28 июня, 08:22
Арбитражи июня: патент на Чебурашку, битва за спортивные костюмы и 2 млн пени
28 июня, 06:24
Только для географических гениев! Тест — определите государство по столице
28 июня, 07:18
Месяц будет неспокойным: график магнитных бурь на июль 2024 года
28 июня, 01:05
Рост тарифов ЖКХ, прибавка к пенсии: какие законы изменят жизнь тюменцев в июле
28 июня, 01:00