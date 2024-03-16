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Posted 16 марта, 13:30

Published 16 марта, 13:30

Modified Сегодня, 02:43

Updated Сегодня, 02:43

Как развивается культура в селах Тюменской области

Как развивается культура в селах Тюменской области

16 марта 2024, 13:30
Фото: 1MI
В Тюменской области в последние годы уделяется большое внимание развитию культуры в сельской местности. Данное направление заложено в федеральные и региональные проекты. Сами муниципалитеты также заинтересованы в развитии культурной сферы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Насколько изменилась культурная жизнь сельчан хорошо видно на примере Тюменского района. Здесь есть собственная программа, направленная на развитие библиотечного дела, повышение качества организации культурно-досуговой деятельности и модернизацию системы дополнительного образования.

Ключевым событием прошлого года стало открытие в поселке Богандинский модельной библиотеки. В рамках национального проекта «Культура» это уже вторая модельная библиотека в районе: первая была открыта в 2022 г. в поселке Боровский.

За 2023 год в районе провели ремонт на 12 объектах культуры. В том числе, привели в порядок крышу и электропроводку Ушаковского сельского клуба; отремонтировали крышу, входную группу и пол в зрительном и хореографическом залах ДШИ «Фантазия»; в Падеринском клубе отремонтировали крыльцо-сцену и кровлю газовой котельной; заменили окна в Винзилинской сельской библиотеке; отремонтировали систему отопления зрительного зала Онохинского сельского клуба и др.

Обновилось музыкальное оборудование и костюмы для творческих коллективов района. В рамках нацпроекта музыкальными инструментами, оборудованием, мебелью и учебной литературой оснащены две школы искусств в Богандинском и Московском МО, новое музыкальное оборудование появилось в ДШИ «Фантазия» (п. Боровский), в Луговском, Салаирском и Новотуринском сельских клубах.

Сегодня на территории Тюменского района работают 4 кинозала, два из которых были открыты в 2023 году. За год кинопоказы посетили более 9 тысяч зрителей.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» в 2023 году учреждения культуры столичного приняли участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим учреждениям культуры Тюменской области. Лучшим признан Центр культуры и досуга «Вернисаж» (п. Винзили), а лучшим работником — Нэля Файзуллина, хранитель музейных фондов Ембаевского сельского музея.

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