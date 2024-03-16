Как развивается культура в селах Тюменской области

За 2023 год в районе провели ремонт на 12 объектах культуры. В том числе, привели в порядок крышу и электропроводку Ушаковского сельского клуба; отремонтировали крышу, входную группу и пол в зрительном и хореографическом залах ДШИ «Фантазия»; в Падеринском клубе отремонтировали крыльцо-сцену и кровлю газовой котельной; заменили окна в Винзилинской сельской библиотеке; отремонтировали систему отопления зрительного зала Онохинского сельского клуба и др.