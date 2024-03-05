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Posted 5 марта, 12:47

Published 5 марта, 12:47

Modified Сегодня, 22:52

Updated Сегодня, 22:52

Два Дома культуры отремонтируют в Тобольском районе

Два Дома культуры отремонтируют в Тобольском районе

5 марта 2024, 12:47
Фото: 1MI
До конца 2024 года в Тобольском районе отремонтируют два Дома культуры.Это учреждения культуры в деревне Загваздиной и селе Булашово, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Строители уже начали работы: приступили к демонтажу конструкций. Капитальный ремонт зданий идет по нацпроекту «Культура» и благодаря поддержке правительства региона.

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин: «Опыт у нас уже есть: в конце 2021 года после реновации открыли новое культурное пространство в селе Малая Зоркальцева. Эти клубы будут не хуже. Например, проект булашовского ДК среди 600 работ дизайнеров интерьеров стал победителем на международном конкурсе в Калининграде».

Всего в 2024 году благодаря нацпроекту в Тюменской области отремонтируют 3 учреждения культуры. Помимо ДК в Тобольском районе также преобразится ДХШ им. Митинского в Тюмени.

Напомним, в Тюменской области уже несколько лет реализуется нацпроект «Культура», цель которого сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всему региону. Одной из задач перед правительством области стоит увеличение посещаемости учреждений культуры на 15%, а число обращений к культурным цифровым ресурсам в 5 раз. Также в рамках нацпроекта оказывается поддержка творческим инициативам и модернизируются сельские библиотеки, дома культуры и клубы.

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