Два Дома культуры отремонтируют в Тобольском районе

Posted 5 марта, 12:47
Published 5 марта, 12:47
Modified Сегодня, 22:52
Updated Сегодня, 22:52
Строители уже начали работы: приступили к демонтажу конструкций. Капитальный ремонт зданий идет по нацпроекту «Культура» и благодаря поддержке правительства региона.
Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин: «Опыт у нас уже есть: в конце 2021 года после реновации открыли новое культурное пространство в селе Малая Зоркальцева. Эти клубы будут не хуже. Например, проект булашовского ДК среди 600 работ дизайнеров интерьеров стал победителем на международном конкурсе в Калининграде».
Всего в 2024 году благодаря нацпроекту в Тюменской области отремонтируют 3 учреждения культуры. Помимо ДК в Тобольском районе также преобразится ДХШ им. Митинского в Тюмени.
Напомним, в Тюменской области уже несколько лет реализуется нацпроект «Культура», цель которого сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всему региону. Одной из задач перед правительством области стоит увеличение посещаемости учреждений культуры на 15%, а число обращений к культурным цифровым ресурсам в 5 раз. Также в рамках нацпроекта оказывается поддержка творческим инициативам и модернизируются сельские библиотеки, дома культуры и клубы.