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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:29

Тюменец безвылазно прятался в квартире полгода, чтобы не идти в армию

Тюменец безвылазно прятался в квартире полгода, чтобы не идти в армию

25 июня 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени суд оштрафовал 24-летнего местного жителя за уклонение от службы по призыву. Молодой человек должен был получить повестку еще в ноябре, но делать это отказался.

Информацию о штрафе публикует объединенная пресс-служба судов по Тюменской области. Как выяснилось, находясь в военкомате мужчина должен был получить повестку на 21 ноября, однако делать этого не стал. До 26 апреля, то есть, более чем полгода, мужчина практически безвылазно сидел в квартире, чтобы избежать призыва. Полицейские его нашли.

В суде свою вину подсудимый признал и раскаялся. Суд назначил ему штраф в 40 тысяч рублей. При этом, даже с судимостью, молодого человека все равно призовут в вооруженные силы.

Ранее сообщалось о том, что призыв продлится в России до 15 июля.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Армия#Военный призыв#Призыв#Призывники
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