Тюменец безвылазно прятался в квартире полгода, чтобы не идти в армию

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Информацию о штрафе публикует объединенная пресс-служба судов по Тюменской области. Как выяснилось, находясь в военкомате мужчина должен был получить повестку на 21 ноября, однако делать этого не стал. До 26 апреля, то есть, более чем полгода, мужчина практически безвылазно сидел в квартире, чтобы избежать призыва. Полицейские его нашли.
В суде свою вину подсудимый признал и раскаялся. Суд назначил ему штраф в 40 тысяч рублей. При этом, даже с судимостью, молодого человека все равно призовут в вооруженные силы.
Ранее сообщалось о том, что призыв продлится в России до 15 июля.