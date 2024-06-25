Тюменец безвылазно прятался в квартире полгода, чтобы не идти в армию

Информацию о штрафе публикует объединенная пресс-служба судов по Тюменской области. Как выяснилось, находясь в военкомате мужчина должен был получить повестку на 21 ноября, однако делать этого не стал. До 26 апреля, то есть, более чем полгода, мужчина практически безвылазно сидел в квартире, чтобы избежать призыва. Полицейские его нашли.