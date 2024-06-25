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Ученые разработали тест, способный за 15 минут отличить COVID-19 от гриппа

Ученые разработали тест, способный за 15 минут отличить COVID-19 от гриппа

25 июня 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney
Обычно, многие болеющие сезонными заболеваниями, такие как грипп, ОРВИ или даже ковид не проходят тестирование на то, какой тип вируса они подхватили. Происходит это, как правило, из-за недоступности и высокой цены таких тестов. Поэтому ученые разрабатывают то, что сможет решить эти вопросы.

Информацию о новом варианте теста со ссылкой на ученых из ряда ведущих американских университетов приводит портал «Новая Хакасия». Потенциально с его помощью можно обнаруживать штаммы свиного и птичьего гриппа, включая H5N1.

Задача новых разработанных тестов в том, чтобы быстрее определять вспышки и обеспечить врачей доступными и простыми тестами, которые смогут определить то, чем человек болел и заразен ли он до сих пор.

При этом сам тест разработан на технологии SHINE, разработанной в 2020 году и использующей ферменты CRISPR для выявления определенных последовательностей вирусной РНК в образцах. Такую технологию использовали в период пандемии для различия типов ковида, как например, омикрон и дельта.

Преимущество новых тестов в том, что они подходят для применения в поле, например, на вызове или в поликлиниках на приеме. Лаборатории с дорогим оборудованием, ровно как и специалисты, которым нужно знать все тонкости процедуры, тут не нужны. При этом новые тесты выдают новые варианты куда быстрее — за полтора часа. При этом ученые уже сообщили, что это не предел и в будущем они снизят эту цифру до 15 минут.

Поскольку полевые испытания с ковидом и гриппом уже прошли, сейчас специалисты нацелены на разработку аналогичных тестов, определяющих птичий и свиной грипп. Опыт работы с ковидом показал, что это тоже возможно.

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