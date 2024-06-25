Ученые разработали тест, способный за 15 минут отличить COVID-19 от гриппа

Преимущество новых тестов в том, что они подходят для применения в поле, например, на вызове или в поликлиниках на приеме. Лаборатории с дорогим оборудованием, ровно как и специалисты, которым нужно знать все тонкости процедуры, тут не нужны. При этом новые тесты выдают новые варианты куда быстрее — за полтора часа. При этом ученые уже сообщили, что это не предел и в будущем они снизят эту цифру до 15 минут.