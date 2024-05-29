Тюменцев напугали звуки взрывов и выстрелы артиллерии в области

Среди участников красной и зеленой команды были ученики тюменских школ возрастом от 14 до 17 лет. Задачей было захват опорного пункта или нейтрализация сил противника. Проходил бой с применением настоящей военной техники и образцов огнестрельного оружия. Чтобы дети не могли пораниться, стреляли они холостыми патронами на безопасности дистанции.