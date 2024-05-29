Тюменцев напугали звуки взрывов и выстрелы артиллерии в области

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Речь идет о финальном бое регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В бою друг против друга сошлись две команды по 50 человек.
Среди участников красной и зеленой команды были ученики тюменских школ возрастом от 14 до 17 лет. Задачей было захват опорного пункта или нейтрализация сил противника. Проходил бой с применением настоящей военной техники и образцов огнестрельного оружия. Чтобы дети не могли пораниться, стреляли они холостыми патронами на безопасности дистанции.
При этом сам бой продлился недолго. По словам участников операции, победила дружба. Однако такое столкновение будет не последним. Региональный этап конкурса продлится до конца месяца. Участие в военных играх принимают более 500 школьников.
К другим темам. Ранее сообщалось о том, что в городе все же пройдет праздничный салют на День города в Тюмени.