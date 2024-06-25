Места закончились: дома на тюменских базах отдыха забронированы до середины августа

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
На базах отдыха Тюмени закончились свободные места. Жители города не смогут забронировать дом как минимум до середины августа.
Так, в природном комплексе «Шелест» остались несколько свободных дней в июле на аренду семейного домика, а в комплексе «Море леса» свободные дома появятся только с 17 августа.
На базе отдыха «Верхний бор» нет ни одного свободного коттеджа — все забронировано до конца августа. Аналогичная ситуация наблюдается и на базе отдыха «Кулига Парк», все коттеджи там тоже заняты до конца августа.
Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью продается коттедж за 300 миллионов рублей. В стоимость входят два дома — основной и гостевой.