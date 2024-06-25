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Published Сегодня, 08:51

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Updated Сегодня, 08:53

Дома на базах отдыха Тюмени забронированы до середины августа

Места закончились: дома на тюменских базах отдыха забронированы до середины августа

25 июня 2024, 08:51
Фото: 1MI

Дома на базах отдыха Тюмени забронированы до середины августа

Жителям города придется искать другие варианты, чтобы отдохнуть на выходных. Отсутствие свободных мест замечено как минимум на четырех базах отдыха.
Сюжет
Отдых

На базах отдыха Тюмени закончились свободные места. Жители города не смогут забронировать дом как минимум до середины августа.

Так, в природном комплексе «Шелест» остались несколько свободных дней в июле на аренду семейного домика, а в комплексе «Море леса» свободные дома появятся только с 17 августа.

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На базе отдыха «Верхний бор» нет ни одного свободного коттеджа — все забронировано до конца августа. Аналогичная ситуация наблюдается и на базе отдыха «Кулига Парк», все коттеджи там тоже заняты до конца августа.

Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью продается коттедж за 300 миллионов рублей. В стоимость входят два дома — основной и гостевой.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Лето#Отпуск#База отдыха
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