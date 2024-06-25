Кто претендует на кресло мэра Тюмени?

Между тем, в администрации Тюмени, по сообщениям инсайдеров, уже объявили имя нового главы города. Место Руслана Кухарука займет Максим Афанасьев — его кандидатура уже прошла согласование на всех уровнях, а предстоящие выборы будут формальными.