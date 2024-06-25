Кто претендует на кресло мэра Тюмени?

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Выборы главы администрации Тюмени состоятся 27 июня на заседании депутатов городской думы. С 1 июня временно исполняющим обязанности мэра Тюмени назначен первый заместитель главы администрации Петр Вагин.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе стало известно, что из числа претендетов на пост главы администрации Тюмени выбыли начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов и председатель городской думы Светлана Иванова. Они не стали подавать документы на конкурс.
Между тем, в администрации Тюмени, по сообщениям инсайдеров, уже объявили имя нового главы города. Место Руслана Кухарука займет Максим Афанасьев — его кандидатура уже прошла согласование на всех уровнях, а предстоящие выборы будут формальными.