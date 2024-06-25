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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

На пост главы Тюмени претендуют четыре кандидата

Кто претендует на кресло мэра Тюмени?

25 июня 2024, 08:23
Фото: 2 ГИС

На пост главы Тюмени претендуют четыре кандидата

Конкурсная комиссия по выборам главы Тюмени утвердила список кандидатов на пост мэра города. На кресло руководителя администрации претендуют:
  • мэр Тобольска Максим Афанасьев,
  • заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской Алексей Майер,
  • председатель регионального отделения партии «Коммунисты России» Динар Абукин,
  • координатор тюменского городского отделения ЛДПР Максим Долматов.

Выборы главы администрации Тюмени состоятся 27 июня на заседании депутатов городской думы. С 1 июня временно исполняющим обязанности мэра Тюмени назначен первый заместитель главы администрации Петр Вагин.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе стало известно, что из числа претендетов на пост главы администрации Тюмени выбыли начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов и председатель городской думы Светлана Иванова. Они не стали подавать документы на конкурс.

Между тем, в администрации Тюмени, по сообщениям инсайдеров, уже объявили имя нового главы города. Место Руслана Кухарука займет Максим Афанасьев — его кандидатура уже прошла согласование на всех уровнях, а предстоящие выборы будут формальными.

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