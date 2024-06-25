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Из-за ракетного удара по Крыму тюменцы отказываются от путевок

Из-за ракетного удара по Крыму тюменцы отказываются от путевок

25 июня 2024, 07:44
Фото: 1MI
Жители областной столицы в связи с произошедшими ЧП в Дагестане и Крыму начали менять ранее приобретенные путевки в данные региона на другие направления, а также переносить даты вылета.

По словам президента Тюменского областного союза туриндустрии Любови Матиевской, пока массовой отмены нет, но единичные случаи уже зарегистрированы. В качестве альтернативных направлений тюменцы выбирают Санкт-Петербург, Алтай, Байкал, Нижний Новгород, а также Свердловску область, Пермский край.

Ранее Минэкономразвития выпустило рекомендацию для туроператоров, в которой указало, что следует идти на уступки клиентам, отказавшимся от путевок. Любовь Матиевская пояснила, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально и операторы будут стараться вернуть деньги за туры пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменские родители в этом году за считанные минуты раскупили путевки в лагерь для детей на третью смену. В этом году тюменцы могли приобрести их по программе софинансирования.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Крым#Теракт#Отпуск#Дагестан#Туристические путевки
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