Из-за ракетного удара по Крыму тюменцы отказываются от путевок

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
По словам президента Тюменского областного союза туриндустрии Любови Матиевской, пока массовой отмены нет, но единичные случаи уже зарегистрированы. В качестве альтернативных направлений тюменцы выбирают Санкт-Петербург, Алтай, Байкал, Нижний Новгород, а также Свердловску область, Пермский край.
Ранее Минэкономразвития выпустило рекомендацию для туроператоров, в которой указало, что следует идти на уступки клиентам, отказавшимся от путевок. Любовь Матиевская пояснила, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально и операторы будут стараться вернуть деньги за туры пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменские родители в этом году за считанные минуты раскупили путевки в лагерь для детей на третью смену. В этом году тюменцы могли приобрести их по программе софинансирования.