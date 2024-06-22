Торпедный катер «Комсомолец» выложили свечами в Тюмени в День памяти и скорби

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Участники мероприятия зажгли 1 418 свечей в форме рисунка торпедного катера «Комсомолец». В годы Великой Отечественной войны эти корабли выпускал Тюменский судостроительный завод. Всего завод построил порядка 150 кораблей.
Также сегодня в Тюмени прошла всероссийская акция «Лучи победы» и состоялась церемония возложения цветов к вечному огню. А в полдень на площади 400-летия Тюмени пройдет патриотическая акция «История одной песни». Участие в ней смогут принять все желающие.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени состоялось традиционное ежегодное мероприятие «Вальс на набережной». Участие в акции приняло около 1000 выпускников тюменских школ.