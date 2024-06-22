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Updated Сегодня, 05:17

В День памяти и скорби в Тюмени зажгли сотни свечей

Торпедный катер «Комсомолец» выложили свечами в Тюмени в День памяти и скорби

22 июня 2024, 05:15
Фото: тг-канал Светлана Иванова

В День памяти и скорби в Тюмени зажгли сотни свечей

Более 1400 свечей зажгли сегодня тюменцы на Исторической площади в память о мужестве народа, победившего в Великой Ответственной войне. В областной столице прошла акция «Огненные картины войны».

Участники мероприятия зажгли 1 418 свечей в форме рисунка торпедного катера «Комсомолец». В годы Великой Отечественной войны эти корабли выпускал Тюменский судостроительный завод. Всего завод построил порядка 150 кораблей.

Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

Также сегодня в Тюмени прошла всероссийская акция «Лучи победы» и состоялась церемония возложения цветов к вечному огню. А в полдень на площади 400-летия Тюмени пройдет патриотическая акция «История одной песни». Участие в ней смогут принять все желающие.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени состоялось традиционное ежегодное мероприятие «Вальс на набережной». Участие в акции приняло около 1000 выпускников тюменских школ.

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