Торпедный катер «Комсомолец» выложили свечами в Тюмени в День памяти и скорби

Также сегодня в Тюмени прошла всероссийская акция «Лучи победы» и состоялась церемония возложения цветов к вечному огню. А в полдень на площади 400-летия Тюмени пройдет патриотическая акция «История одной песни». Участие в ней смогут принять все желающие.