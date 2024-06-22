Более 1 миллиарда рублей вложат в строительство обновленного завода «Электрон»

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Реализацией проекта занимается компания СБК. По предварительным данным, сумма инвестиций в проект составит 1,2 миллиарда рублей. Модернизированный завод «Электрон» даст дополнительно области порядка 240 рабочих мест. Об этом сообщил замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
Напомним, ранее завод «Электрон» располагался на улице Новваторов, 12. Однако в связи с принятым решением о модернизации предприятия, соответственно, увеличении его мощностей, «Электрон» перенесли за город — на Велижанский тракт.
В последние годы опытный завод «Электрон» находился в состоянии банкротства. В 2022 году у организации отсутствовала выручка, убыток составил более 52 миллионов рублей. В 2021 выручка достигла лишь 785 тысяч рублей.
16 октября 2022 был назначен конкурсный управляющий Анатолий Ний. 10 июня 2024 года деятельность юридического лица была прекращена в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. В настоящее время предприятие готовят к возрождению.
Ранее «Наш Город» писал, что на месте снесенных цехов завода «Электрон» на Новаторов идет строительство нового ЖК «Новатор». Работы ведет компания СБК. Первые дома в новом жилом комплексе будут сданы в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года, ключи новоселам выдадут в июне 2026 года.