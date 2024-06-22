Более 1 миллиарда рублей вложат в строительство обновленного завода «Электрон»

16 октября 2022 был назначен конкурсный управляющий Анатолий Ний. 10 июня 2024 года деятельность юридического лица была прекращена в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. В настоящее время предприятие готовят к возрождению.