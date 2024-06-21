Тюменец зарезал собутыльника на майские праздники

По версии следствия, 2 мая двое мужчин бурно отмечали праздники. Изрядно выпив, они начали ругаться, пока один из приятелей не схватил нож. Он ударил своего визави не менее шести раз в грудную клетку и живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу, но через девять дней он умер от полученных ран.