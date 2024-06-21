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Тюменец зарезал собутыльника на майские праздники

Тюменец зарезал собутыльника на майские праздники

21 июня 2024, 07:05
Фото: Pixabay
Тюменца обвиняют в том, что он не менее шести раз ударил своего приятеля, с которым отмечал майские праздники, ножом в грудь и живот, от чего тот скончался через девять дней в больнице.
Сюжет
Суд

В Тюмени под суд отправили местного жителя, который зарезал собутыльника, отмечая с ним майские праздники. Подробности инцидента рассказала пресс-служба СК России по Тюменской области.

По версии следствия, 2 мая двое мужчин бурно отмечали праздники. Изрядно выпив, они начали ругаться, пока один из приятелей не схватил нож. Он ударил своего визави не менее шести раз в грудную клетку и живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу, но через девять дней он умер от полученных ран.

Подозреваемого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Все материалы дела переданы в суд.

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#Иван Калабин#Тюмень#Суд#Нож#Преступление#Праздники
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