Тюменец зарезал собутыльника на майские праздники

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В Тюмени под суд отправили местного жителя, который зарезал собутыльника, отмечая с ним майские праздники. Подробности инцидента рассказала пресс-служба СК России по Тюменской области.
По версии следствия, 2 мая двое мужчин бурно отмечали праздники. Изрядно выпив, они начали ругаться, пока один из приятелей не схватил нож. Он ударил своего визави не менее шести раз в грудную клетку и живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу, но через девять дней он умер от полученных ран.
Подозреваемого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Все материалы дела переданы в суд.