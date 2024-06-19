Тюменцы отсудили у туроператора деньги за испорченный отдых

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Как сообщает региональное управление Роспортебнадзора, жители Тюмени обращались к «Р — Тур» с требованием заменить отель. Однако оператор проигнорировал претензию.
«В том числе, у потребителя были претензии к уборке, насекомым в номере и санузле, также потребителя не устраивали неисправные тренажеры в фитнес-зале, грязная посуда, столовые приборы, скудное однообразное питание. Все это послужило причиной у обоих туристов пищевого отравления, и они вынуждены были обратиться в медицинское учреждение и пройти лечение», — сказано в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что отель был уровня 5*. Суд частично удовлетворил требования истца. С туроператора взыскали в счет уменьшения стоимости оказанных туристских услуг 60 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, неустойку в пределах заявленного размера в сумме 127 тысяч рублей за нарушение срока удовлетворения требований претензии, а также штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных судом требований в сумме 103 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что жителям Тюмени доступны авиабилеты по специальным ценам в Анталию. «Горячей предложение» действует на ближайшие даты вылета: 20, 21, 27 и 28 июня.