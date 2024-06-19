Тюменцы отсудили у туроператора деньги за испорченный отдых

Отмечается, что отель был уровня 5*. Суд частично удовлетворил требования истца. С туроператора взыскали в счет уменьшения стоимости оказанных туристских услуг 60 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, неустойку в пределах заявленного размера в сумме 127 тысяч рублей за нарушение срока удовлетворения требований претензии, а также штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных судом требований в сумме 103 тысяч рублей.