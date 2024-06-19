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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Тюменцы отсудили у туроператора деньги за испорченный отдых

Тюменцы отсудили у туроператора деньги за испорченный отдых

19 июня 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney
Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил исковые требования тюменцев к туроператору. Во время отдыха в Турции они столкнулись с грязными тарелками и пищевым отравлением.
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Суд

Как сообщает региональное управление Роспортебнадзора, жители Тюмени обращались к «Р — Тур» с требованием заменить отель. Однако оператор проигнорировал претензию.

«В том числе, у потребителя были претензии к уборке, насекомым в номере и санузле, также потребителя не устраивали неисправные тренажеры в фитнес-зале, грязная посуда, столовые приборы, скудное однообразное питание. Все это послужило причиной у обоих туристов пищевого отравления, и они вынуждены были обратиться в медицинское учреждение и пройти лечение», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что отель был уровня 5*. Суд частично удовлетворил требования истца. С туроператора взыскали в счет уменьшения стоимости оказанных туристских услуг 60 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, неустойку в пределах заявленного размера в сумме 127 тысяч рублей за нарушение срока удовлетворения требований претензии, а также штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных судом требований в сумме 103 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что жителям Тюмени доступны авиабилеты по специальным ценам в Анталию. «Горячей предложение» действует на ближайшие даты вылета: 20, 21, 27 и 28 июня.

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