Боле 1 тысячи кв. метров жилья сдано в Тюменской области с начала года

Posted 21 июня, 10:26
Published 21 июня, 10:26
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Также в ведомстве рассказали, что в региона на сегодня 92 застройщика осуществляют строительство 277 домов с привлечением средств участников долевого строительства. Заключено более 31 тыс. договоров доверительного управления имуществом. ДУ.
В прошлом году Тюменская область установила рекорд по вводу жилья — 2 485,53 тыс. кв. метров. По объёму ввода на одного жителя регион входит в тройку лидеров.
Отметим, жилищная политика Тюменской области направлена на развитие жилищного строительства и реализацию жилищных программ. В регионе есть программы по приобретению жилья для различных категорий граждан и предоставлению целевых субсидий и льготных займов на приобретение (строительство) жилья.
Жилищными программами охвачены — молодые семьи, бюджетники, сироты, ветераны войн, тюменцы из авариек.
Ранее правительство Тюменской области пролонгировало программу расселения ветхого жилья, признанного таковым до 2017 года. Так как программа была завершена раньше почти на два года от запланированных сроков, ее действие распространили на дома, получившими статус аварийного до 2022 года.