С начала года почти 130 тюменских бюджетников получили соцвыплату на покупку жилья

«Социальная выплата предоставляется гражданам, которые нуждаются в жилых помещениях. Одно из главных условий — стаж работы в организациях бюджетной сферы не менее 10 лет. Справедливо, что получателей выплат выбирают их коллеги на общих собраниях. Главное управление строительства переводит сумму выплаты застройщику, у которого работник выбрал квартиру», — рассказал заместитель начальника Главного управления строительства, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.