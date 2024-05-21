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Posted 21 мая, 11:03

Published 21 мая, 11:03

Modified Сегодня, 02:38

Updated Сегодня, 02:38

С начала года почти 130 тюменских бюджетников получили соцвыплату на покупку жилья

С начала года почти 130 тюменских бюджетников получили соцвыплату на покупку жилья

21 мая 2024, 11:03
Фото: 1MI
Работники бюджетной сферы Тюменской области получают поддержку в приобретении жилья. В 2024 году свидетельства о предоставлении социальной выплаты на покупку квартиры выданы 129 сотрудникам, сообщает ГУС региона.

Мера поддержки действует для врачей, учителей, воспитателей, работников культуры и социальной сферы. Суммы различные, зависят от состава семей.

«Социальная выплата предоставляется гражданам, которые нуждаются в жилых помещениях. Одно из главных условий — стаж работы в организациях бюджетной сферы не менее 10 лет. Справедливо, что получателей выплат выбирают их коллеги на общих собраниях. Главное управление строительства переводит сумму выплаты застройщику, у которого работник выбрал квартиру», — рассказал заместитель начальника Главного управления строительства, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.

С 2011 года 6 140 работников бюджетной сферы г. Тюмени и г. Тобольска улучшили свои жилищные условия в рамках программы, приобрели более 312 тыс. кв. метров жилья. Общий объем государственной поддержки составил 9,09 млрд руб.

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