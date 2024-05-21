С начала года почти 130 тюменских бюджетников получили соцвыплату на покупку жилья

Posted 21 мая, 11:03
Published 21 мая, 11:03
Modified Сегодня, 02:38
Updated Сегодня, 02:38
Мера поддержки действует для врачей, учителей, воспитателей, работников культуры и социальной сферы. Суммы различные, зависят от состава семей.
«Социальная выплата предоставляется гражданам, которые нуждаются в жилых помещениях. Одно из главных условий — стаж работы в организациях бюджетной сферы не менее 10 лет. Справедливо, что получателей выплат выбирают их коллеги на общих собраниях. Главное управление строительства переводит сумму выплаты застройщику, у которого работник выбрал квартиру», — рассказал заместитель начальника Главного управления строительства, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.
С 2011 года 6 140 работников бюджетной сферы г. Тюмени и г. Тобольска улучшили свои жилищные условия в рамках программы, приобрели более 312 тыс. кв. метров жилья. Общий объем государственной поддержки составил 9,09 млрд руб.