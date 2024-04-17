Как найти идеальное жилье в Тюмени: советы от эксперта

Ярким представителем комплексного подхода к строительству является девелопер «Партнер». В его жилом комплексе «Ритмы» грамотно организовано внутреннее пространство. Уже в следующем году начнется строительство детского сада, а следом современного образовательного центра, который объединит под одной крышей детский сад и школу. Он будет выполнен в неповторимом стиле и продуман до мелочей: к проектированию подключились архитекторы компании Martela, ведущего эксперта в сфере рабочих и образовательных интерьеров в скандинавских странах.