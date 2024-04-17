Как найти идеальное жилье в Тюмени: советы от эксперта

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Специалист по недвижимости Андрей Злобин советует в первую очередь отталкиваться от локации. Каждый район города имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать.
«Важно, чтобы выбранная локация имела комфортную транспортную развязку, необходимую инфраструктуру и внутренние досуговые объекты — спортплощадки, парк, магазин и так далее. Оцените свои потребности и посмотрите, что вам предлагают жилые комплексы», — советует специалист.
Желательно, чтобы на территории комплекса или по соседству была школа, детский сад, прогулочная зона, детские и спортивные площадки. Учитывая высокую транспортную нагрузку в городе, предпочтения стоит отдать готовым решениям для жизни — жилым комплексам, где все необходимое находится в шаговой доступности.
«Форматы современной застройки позволяют нам не выезжать далеко из своего района, а пользоваться местными удобствами. Обращайте внимание на девелоперов, которые строят не просто дома, а подходят к реализации проекта комплексно», — говорит Злобин.
Ярким представителем комплексного подхода к строительству является девелопер «Партнер». В его жилом комплексе «Ритмы» грамотно организовано внутреннее пространство. Уже в следующем году начнется строительство детского сада, а следом современного образовательного центра, который объединит под одной крышей детский сад и школу. Он будет выполнен в неповторимом стиле и продуман до мелочей: к проектированию подключились архитекторы компании Martela, ведущего эксперта в сфере рабочих и образовательных интерьеров в скандинавских странах.
Для жителей всех возрастов в «Ритмах» появится Клуб жильцов. Это специальный проект застройщика «Партнер», который объединяет людей и формирует новую систему соседских ценностей, создает приятную атмосферу добрососедства.
Особое внимание уделяется прогулкам и здоровому образу жизни. Жители «Ритмов» смогут в любое время года наслаждаться променадом и разными видами досуга на свежем воздухе. Сердцем жилого комплекса будет собственный парк «Березовый лист». Здесь появятся амфитеатр, детские игровые и спортивные площадки, скейтпарк, скалодром, зоны для активного и спокойного отдыха.
Важным аспектом является выбор планировки. Каждому покупателю хочется, чтобы квартира его мечты, нарисованная в фантазиях, воплотилась в реальность. А потому необходимо со всех сторон оценивать планировочные решения, предлагаемые застройщиками.
«Важно обратить внимание на квадратуру квартир. Сейчас многие застройщики нарезают по 20 квадратов, в которых особо не разгуляешься. Да и очень много неудобных типовых вариантов, в которых квадратные метры становятся бесполезными», — отмечает эксперт по недвижимости.
Застройщик «Партнер» в своем новом проекте «Ритмы» предлагает разнообразие планировочных решений на любой вкус. Здесь представлены квартиры с собственными террасами, двумя лоджиями, а также квартиры с кухнями-столовыми площадью более 20 кв.м и кухнями-гостиными более 29 кв. м. Есть и необычные форматы, например, с погребом или антресолью (хайфлэты).
Особую роль играет и этажность жилого комплекса. Массивные многоэтажки, которые сейчас зовут «человейниками», обычно визуально сковывают пространство и «утяжеляют» окружающий мир. В отличие от малоэтажного строительства, которое дарит ощущение свободы и легкости.
В «Ритмах» дома не превышают четырех этажей, поэтому они не перекрывают горизонт, а наоборот, открывают жителям обзор, позволяют в полной мере любоваться рассветами и закатами. Сам комплекс выполнен в спокойных тонах, а потому застройка органично вписывается в окружающую среду и формирует атмосферу загородной жизни с городским комфортом.
Немаловажным при покупке жилья является безопасность, а также функциональные решения для различных категорий граждан. Если вы планируете пополнение в семье, то стоит обратить внимание на обустроенность комплекса для передвижения с коляской.
«Если у вас уже есть дети, то, конечно, хочется, чтобы они могли чаще гулять, но при этом были в безопасности. А потому выбирайте закрытые дворе с изолированной парковкой», — советует Злобин.
Безопасность и комфорт для всех категорий жильцов уже предусмотрены в «Ритмах». Здесь организована безбарьерная среда — нет никаких преград для пожилых, семей с маленькими детьми и маломобильных групп населения. В каждой парадной предусмотрен теплый тамбур с домофоном, колясочная и зоны для хранения велосипедов, самокатов и другого спортивного инвентаря.
Входы в парадные организованы на уровне земли. Для удобства маломобильных групп населения двор также спроектирован без высоких бордюров. На закрытой территории комплекса установлено видеонаблюдение, доступ к камерам будет у каждого из жильцов. Переживать о безопасности точно не придется.
В «Ритмах» создают условия для счастливой и удобной жизни. Здесь мечты становятся реальностью!
Узнать подробнее о жилом комплексе «Ритмы» можно на сайте проекта partner-eco.ru или по телефону: +7 (3452) 55-00-00.
Адрес проекта: ул. Бульварная, 11.
Застройщик ЖК «Ритмы» — ООО «СЗ „ЭКО-город“. Проектные декларации на сайте Наш.дом.рф.