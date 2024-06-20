Тюменскую область сдует штормовым ветром

В ведомстве просят жителей воздержаться от дальних поездок и не отпускать детей на улицы. Также тюменцам напоминают о правилах безопасности в непогоду. Следует держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и неустойчивых металлических конструкций. Если ненастье застало вас на улице, то укройтесь в подземном переходе или подъезде. Автовладельцам настоятельно не рекомендуется оставлять свой транспорт под деревьями или рекламными щитам.