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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

На Тюменскую область наступают сильные ливни, град и ветер

Тюменскую область сдует штормовым ветром

20 июня 2024, 14:00
Фото: pixabay

На Тюменскую область наступают сильные ливни, град и ветер

Так как вечером 20 и в ночь на 21 июня в Тюменской области ожидаются сильные ливни с грозами, крупный град и ветер скоростью 25 метров в секунду, областное МЧС напоминает жителям о правилах поведения в непогоду во время штормового предупреждения.

В Тюменской области вечером 20 и в ночь на 21 июня ожидаются ливни с грозами, в отдельных местах пройдет крупный град, а скорость ветра достигнет 25 метров в секунду. Об этом сообщает региональное МЧС в Телеграме.

В ведомстве просят жителей воздержаться от дальних поездок и не отпускать детей на улицы. Также тюменцам напоминают о правилах безопасности в непогоду. Следует держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и неустойчивых металлических конструкций. Если ненастье застало вас на улице, то укройтесь в подземном переходе или подъезде. Автовладельцам настоятельно не рекомендуется оставлять свой транспорт под деревьями или рекламными щитам.

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#Иван Калабин#Тюменская область#МЧС#Ветер#Град#Непогода#Ливень
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