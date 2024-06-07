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Published Сегодня, 05:39

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Updated Сегодня, 05:54

В МЧС рекомендовали тюменцам остаться дома из-за сильного града

Ливни и град обрушатся сегодня на Тюмень

7 июня 2024, 05:39
Фото: 1MI

В МЧС рекомендовали тюменцам остаться дома из-за сильного града

Ливни, грозы, град и штормовой ветер до 20-25 м/с прогнозируют на территории Тюменской области в пятницу, 7 июня, метеорологи филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу.

По данным синоптиков, непогода будет бушевать на юге региона до поздней ночи. В связи с чем в МЧС настоятельно рекомендуют тюменцам не отпускать малолетних детей и пожилых людей одних на улицу.

Температура воздуха в пятницу днем составит +20….+25, местами до +15. Ночью столбики термометров покажут +8…+13.

В субботу, 8 июня, в Тюменской области существенных осадков не ожидается, ветреная погода сохранится — порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха в течение дня составит +19…+24.

В Тюмени 7 июня синоптики прогнозируют в течение всего дня дожди — ожидается выпадение более 7 мм осадков. Максимальная температура воздуха составит +16…+18. Суббота в областной столице пройдет при переменной облачности и без осадков, столбики термометров в этот день покажут +18…+21.

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