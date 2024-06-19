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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Тюменка оформила фиктивный брак с мигрантом за 10 тысяч рублей

В Тюменской области мигрант купил фиктивную жену за 10 тысяч рублей

19 июня 2024, 11:24
Фото: Pixabay

Тюменка оформила фиктивный брак с мигрантом за 10 тысяч рублей

Мигрант предложил 21-летней жительнице Ярковского района за 10 тысяч рублей оформить фиктивный брак, чтобы получить разрешение на временное проживание в России.

Жительница Ярковского района оформила фиктивный брак с мигрантом за 10 тысяч рублей. Подробности сообщает пресс-служба областной прокуратура.

По данным ведомства, выходец из Узбекистана предложил 21-летней девушке заключить фиктивный брак, чтобы получить разрешение на временное проживание в России в обход квот. За это он заплатил 10 тысяч рублей. Однако хитрость не удалась: суд признал брак недействительным, и прокуратура добилась его аннулирования. Мужчину выдворили из страны.

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#Иван Калабин#Тюменская область#Прокуратура#Мигранты#Узбекистан#Фиктивный брак
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