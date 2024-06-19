В Тюменской области мигрант купил фиктивную жену за 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Жительница Ярковского района оформила фиктивный брак с мигрантом за 10 тысяч рублей. Подробности сообщает пресс-служба областной прокуратура.
По данным ведомства, выходец из Узбекистана предложил 21-летней девушке заключить фиктивный брак, чтобы получить разрешение на временное проживание в России в обход квот. За это он заплатил 10 тысяч рублей. Однако хитрость не удалась: суд признал брак недействительным, и прокуратура добилась его аннулирования. Мужчину выдворили из страны.
Напомним, что ранее из Тюмени депортировали двух нигерийских проституток, одна из которых прожила в городе шесть лет.