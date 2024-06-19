Это издевательство! Жители села Абатское почти месяц живут без воды

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
С конца мая жители села Абатское не видели в квартирах водопроводной воды. После паводка воду из реки Ишим, которая раньше питала село, признали непригодной. А местной станции не хватает, чтобы обеспечить водой все дома.
Жители села уже записывали обращение к президенту России Владимиру Путину, где сообщали, что вся пенсия у людей уходит на покупку пятилитровок. Местным жителям нужно готовить, купать детей и делать уборку, но воды для этого в квартирах нет.
После нашей публикации и запроса в правительство Тюменской области, в Абатском прошла встреча с главой района Игорем Васильевым по вопросам водоснабжения. Также на место приезжали сотрудники следственного комитета. Тогда сообщалось, что людям, оставшимся без воды будут привозить воду и выдавать бесплатно.
«Абатск по прежнему сидит без воды в кране! Ничего у нас не поменялось! Был сход граждан, присутствовало ТВ, ни одно выступление наших жителей нигде не показали. В бутылках выдают по 2,5 литра в сутки на человека! Ещё воду возят в водовозе, люди стоят очередями за этой водой! Но помыться то мы не можем по-человечески, постирать!», — рассказывает жительница села Абатское Татьяна Пономарева.
Она также отмечает, что особенно непросто приходится жителям многоквартирных домов, ведь в баню частного дома можно натаскать воды, а в квартиру уже проблематично. Более того, местная колонка на улице Матросова не всегда работает — воды на всех не хватает.
Жители Абатского говорят, что воды пока хватает в основном на питье и мытье посуды. Даже в жару +35 градусов людям приходилось довольствоваться тем, что подвозят на автомобилях.
«Как в туалет-то ходить и гигиену соблюдать?! На водозаборе сказали, что отремонтировали две скважины, но для нас ничего не поменялось, вода по-прежнему до нас не доходит! Краны сухие, даже не булькает! Нам отвечают, что работает все! Звонили в департамент ЖКХ Тюмени, там сказали, что надо нам делать наземную станцию очистки воды напрямую из реки Ишим! Для этого нужны деньги и место! Деньги не известно когда выделят, а с местом еще не определились, хотя на сходе нам сказали, что место выбрано!», — негодует Пономарева и прикладывает скриншот ответа, полученного на вопросы жителей села.
Такой ответ администрации желаемых перспектив не сулит. Жители боятся, что им придется целый год довольствоваться водой из бутылок и тратить зарплаты и пенсии на элементарную потребность в воде.
«У людей внуки приезжают на лето, гости, а у нас тут такие условия!», — ужасаются местные жители.
Причем проблемы на местных водоочистных сооружениях назрели давно. И проблема уже многократно поднималась на встречах с представителями власти. Однако пока особого результата это не возымело.
После жалоб жителей Абатского района, которые они выразили в обращении к президенту страны, глава Абатского районе Игорь Васильев сообщал, что работа по увеличению дебета воды на местной скважине ведется, планируется увеличение суточного объема до 1000 кубов.
За текущий месяц, по словам главы района, работы по налаживанию водоснабжения все же проводились и многие из них ведутся до сих пор.
«Завершаем работы по установке 3-х локальных станций чистой питьевой воды в тару из подземных источников в с. Абатском на улицах Матросова, Почтовой и Мелиораторов. Все объекты независимы от централизованной системы водоснабжения и обладают высоким дебетом воды. Так же, на водозаборе с. Абатское запустили две скважины после ремонта, увеличиваем постепенно объем поднятой воды, продолжаем работы. Все мероприятия выполняем по решению районной комиссии по ЧС, в ежедневном взаимодействии с региональным департаментом ЖКХ и подрядными организациями», — отчитался Васильев.
Как раз одну из новых станций на улице Матросова местные жители считают не особо эффективной, ведь вода в ней периодически заканчивается. К тому же приходится выстоять в продолжительной очереди, чтобы наполнить тару водой, а потом ее еще необходимо унести обратно домой.
Жители Абатского требуют проведения работ, которые позволят им пользоваться водопроводной водой без ограничений. Однако пока неизвестны даже сроки. А потому люди остаются в неведении и без воды. Уповать остается на работу правоохранительных органов, ведь проблему водоснабжения в Абатском взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.