Страна «без запада». Смогут ли тюменцы посетить КНДР после визита Путина?

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Какой предстанет туристическая КНДР перед посетителями, если попасть туда станет проще, разбирался портал «Новые известия». Поскольку КНДР считается одной из немногих стран мира, свободной от влияния Запада, то и ждать здесь нужно совсем другого подхода к туристам, да и образ жизни у людей здесь крайне отличается от того, который люди привыкли видеть в других популярных у туристов странах.
Сейчас между странами уже прорабатывается вопрос о налаживании транспортного сообщения. По словам министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова сейчас власти обеих стран намерены разработать возможность добираться до Северной Кореи из России не только самолетом, но и поездом.
В целом, Северная Корея, имеющая границы со странами, не так далеко расположенными от России (с ней сухопутная граница тоже есть) имеет примерно тот же климат, что и европейская часть России. Зимой тут в среднем -10-20 градусов, летом — +22-26. При этом само лето обычно солнечное, осадки выпадают крайне редко. Куда интересней здесь не климат, а общая политика страны в отношении туристов.
Еще до ковида в страну пустили всего несколько индивидуальных групп туристов, посетить ее смогли около 100 человек, в основном, жители Приморья. А с началом коронавируса КНДР и вовсе закрыла границы на следующие четыре года.
Поскольку само государство свободно от влияния запада, здесь нужно быть готовым к специфическому приему и образу жизни. Например, если кто-то решит посетить страну зимой, нужно быть готовым к холоду и ветру с Желтого и Японского морей. Помещения же отапливаются плохо, поэтому многим советуют сразу брать теплые вещи с собой заранее.
Доехать же до КНДР — дело одно, другое — туда попасть. Ведь досматривают всех туристов очень тщательно. Несмотря на то, что обслуживает аэропорт Пхеньяна две авиалинии — Пекин и Владивосток, проверяются все на одинаковых условиях.
По приезде у туристов проверят все необходимые документы, а после — обратят внимание на то, какую литературу вы везете с собой. Любая западная печать, прославляющая запад или западный образ жизни в стране запрещена, как и та, что порочит Северную Корею. Касается это даже западных туристических брошюр.
При этом посетить какие-либо места в Северной Корее нельзя без сопровождения. В противном случае туриста могут арестовать. При этом, чтобы с сопровождающими сложились хорошие отношения, туристов просят не задавать им провокационные вопросы, а также рекомендуют что-нибудь подарить. Тогда, возможно, даже можно будет рассчитывать на небольшие поблажки.
Если же посещать злачные места с гидом — то лучше и соблюдать определенный дресс-код. Знаковые для жителей страны места следует изучать заранее, а также соответствующе одеваться, забыв об открытой одежде. Фотографироваться же тоже нужно уважая чужие культурные ценности. На фоне монументов нужно стоять ровно и с серьезным лицом, при этом снимая их в полный рост. На КПП фотосъемка запрещена, ровно как и фото и видео с людьми в форме. Перед этим нужно получить от них разрешение.
Интересней ситуация и с местами, которые можно посетить. Для туристов в КНДР созданы специальные отели и магазины. В общепринятые не пускают, даже если просить. А лучше не просить вовсе, поскольку не пустят в любом случае.
То же касается и местной валюты. Воны на руки получить не получится. Вся оплата у туристов идет в долларах, евро или китайских юанях. Вывозить корейскую валюту из страны тоже нельзя. Только подержать в руках и вернуть, или же купить реплику в магазине сувениров.