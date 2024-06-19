Страна «без запада». Смогут ли тюменцы посетить КНДР после визита Путина?

Если же посещать злачные места с гидом — то лучше и соблюдать определенный дресс-код. Знаковые для жителей страны места следует изучать заранее, а также соответствующе одеваться, забыв об открытой одежде. Фотографироваться же тоже нужно уважая чужие культурные ценности. На фоне монументов нужно стоять ровно и с серьезным лицом, при этом снимая их в полный рост. На КПП фотосъемка запрещена, ровно как и фото и видео с людьми в форме. Перед этим нужно получить от них разрешение.