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После визита Путина Северная Корея может стать новым туристическим направлением

Страна «без запада». Смогут ли тюменцы посетить КНДР после визита Путина?

19 июня 2024, 09:44

После визита Путина Северная Корея может стать новым туристическим направлением

В КНДР продолжается рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Северной Корее Ким Чен Ыном. Обсуждают они вопросы стратегического сотрудничества, в том числе и туризма в одной из самых закрытых стран мира и при этом свободной от влияния запада.

Какой предстанет туристическая КНДР перед посетителями, если попасть туда станет проще, разбирался портал «Новые известия». Поскольку КНДР считается одной из немногих стран мира, свободной от влияния Запада, то и ждать здесь нужно совсем другого подхода к туристам, да и образ жизни у людей здесь крайне отличается от того, который люди привыкли видеть в других популярных у туристов странах.

Сейчас между странами уже прорабатывается вопрос о налаживании транспортного сообщения. По словам министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова сейчас власти обеих стран намерены разработать возможность добираться до Северной Кореи из России не только самолетом, но и поездом.

Фото: Sven Unbehauen / Wikipedia
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Что такое КНДР?

В целом, Северная Корея, имеющая границы со странами, не так далеко расположенными от России (с ней сухопутная граница тоже есть) имеет примерно тот же климат, что и европейская часть России. Зимой тут в среднем -10-20 градусов, летом — +22-26. При этом само лето обычно солнечное, осадки выпадают крайне редко. Куда интересней здесь не климат, а общая политика страны в отношении туристов.

Еще до ковида в страну пустили всего несколько индивидуальных групп туристов, посетить ее смогли около 100 человек, в основном, жители Приморья. А с началом коронавируса КНДР и вовсе закрыла границы на следующие четыре года.

Поскольку само государство свободно от влияния запада, здесь нужно быть готовым к специфическому приему и образу жизни. Например, если кто-то решит посетить страну зимой, нужно быть готовым к холоду и ветру с Желтого и Японского морей. Помещения же отапливаются плохо, поэтому многим советуют сразу брать теплые вещи с собой заранее.

Фото: Kai Hendry / Wikipedia

Свобода от Запада

Доехать же до КНДР — дело одно, другое — туда попасть. Ведь досматривают всех туристов очень тщательно. Несмотря на то, что обслуживает аэропорт Пхеньяна две авиалинии — Пекин и Владивосток, проверяются все на одинаковых условиях.

По приезде у туристов проверят все необходимые документы, а после — обратят внимание на то, какую литературу вы везете с собой. Любая западная печать, прославляющая запад или западный образ жизни в стране запрещена, как и та, что порочит Северную Корею. Касается это даже западных туристических брошюр.

При этом посетить какие-либо места в Северной Корее нельзя без сопровождения. В противном случае туриста могут арестовать. При этом, чтобы с сопровождающими сложились хорошие отношения, туристов просят не задавать им провокационные вопросы, а также рекомендуют что-нибудь подарить. Тогда, возможно, даже можно будет рассчитывать на небольшие поблажки.

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Правила поведения

Если же посещать злачные места с гидом — то лучше и соблюдать определенный дресс-код. Знаковые для жителей страны места следует изучать заранее, а также соответствующе одеваться, забыв об открытой одежде. Фотографироваться же тоже нужно уважая чужие культурные ценности. На фоне монументов нужно стоять ровно и с серьезным лицом, при этом снимая их в полный рост. На КПП фотосъемка запрещена, ровно как и фото и видео с людьми в форме. Перед этим нужно получить от них разрешение.

Интересней ситуация и с местами, которые можно посетить. Для туристов в КНДР созданы специальные отели и магазины. В общепринятые не пускают, даже если просить. А лучше не просить вовсе, поскольку не пустят в любом случае.

То же касается и местной валюты. Воны на руки получить не получится. Вся оплата у туристов идет в долларах, евро или китайских юанях. Вывозить корейскую валюту из страны тоже нельзя. Только подержать в руках и вернуть, или же купить реплику в магазине сувениров.

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