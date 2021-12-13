Бизнесмен Бажанов мог открыть казино на территории посольства Северной Кореи в Москве

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что посольство находится под юрисдикцией страны, которой оно принадлежит. Проще говоря, российским правоохранителям доступ туду закрыт, пишут «Новые известия».
«Хозяева не вполне законного бизнеса люди бывалые. О них уже писали СМИ. Тогда правоохранительным органам удалось накрыть сеть подпольных казино в Москве, организатором которой был питерский бизнесмен Антон Бажанов», — сообщает владелец телеграм-канала.
Согласно сообщению канала «Незыгарь», Бажанов уже был под следствием в связи с организацией незаконных казино, но был освобожден из-под ареста. Выйдя на свободу, он практически сразу нашел украинских криминальных партнеров, готовых вложить в его новый «проект» огромные деньги. Речь идет о десятках миллионов евро.
Отрабатывать Бажанова силовики начали около 6 лет назад, но закончить расследование удалось только к началу прошлого года. Главному следственному управлению СК РФ по Москве удалось разобраться в деле самой крупной в истории современной России сети подпольных казино «Панорама».
В Следкоме сообщили, что ООО «Панорама» Бажанов приобрел в 2015 году. У компании была лицензия на тотализатор и букмекерскую деятельность. Изначально в букмекерских конторах работали игровые компьютерные залы. Они работали под вывесками «Панорамы» и принадлежащих компании брендов: «Винлайн», «Юнионбет» и «Гринбет».
На следующем этапе вместо компьютерных залов появились подпольные клубы с настоящими игровыми автоматами. Ну, а апогеем стало открытие двух казино со столами для рулетки и покера.
Силовики рассказали, что Бажанов очень тщательно подошел к организации системы безопасности своих подпольных клубов. Попасть в них можно было только по рекомендации нескольких надежных игроков или лиц из окружения самого Бажанова. При этом он практически не пользовался сотовым телефоном, предпочитая спутниковую связь. Это вызвало дополнительные трудности для полиции.
Все принадлежащие «Панораме» игровые точки удалось выявить только к осени 2018 года. Были заведены уголовные дела на самого Бажанова и еще на 23 человека. Однако в 2020 году всех фигурантов освобождают. В Мосгорсуде посчитали, что если расследование закончено, то злоумышленники уже не будут уничтожать улики и давить на свидетелей, а значит, нет необходимости держать их под арестом.
Около двух лет Бажанов вел себя тихо, однако в 2021-м снова попал в поле зрения российских силовиков, на этот раз в связи с возможным функционированием нелегального игорного дома на территории посольства КНДР.
Следует отметить, что «Незыгарь» — один из самых авторитетных телеграм-каналов России. У него более 300 000 подписчиков. С учетом того, как широко может разойтись информация о возможной работе казино в посольстве, комментировать ее придется не только российской, но и северокорейской стороне.