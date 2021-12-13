Бизнесмен Бажанов мог открыть казино на территории посольства Северной Кореи в Москве

Все принадлежащие «Панораме» игровые точки удалось выявить только к осени 2018 года. Были заведены уголовные дела на самого Бажанова и еще на 23 человека. Однако в 2020 году всех фигурантов освобождают. В Мосгорсуде посчитали, что если расследование закончено, то злоумышленники уже не будут уничтожать улики и давить на свидетелей, а значит, нет необходимости держать их под арестом.