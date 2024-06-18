В сельской больнице Тюменской области появился востребованный в гинекологии аппарат

Так, в ведомстве подчеркнули, что развязка непосредственно касается потенциальных пациентов Медицинского города и персонала медучреждений. Число учреждений здравоохранения в этом районе к 2024 году только вырастет, как следствие, увеличится транспортный поток. По прогнозам департамента здравоохранения, ежедневно в этом направлении будут проезжать порядка 5 тыс. человек.