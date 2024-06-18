В сельской больнице Тюменской области появился востребованный в гинекологии аппарат

Posted 18 июня, 09:14
Published 18 июня, 09:14
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
В депздраве Тюменской области отметили, что данный аппарат широко используется в акушерстве и гинекологии. Кольпоскоп дает возможность эффективно и своевременно диагностировать заболевания влагалища, шейки матки, нижней трети цервикального канала, наружных половых органов.
«Конструкция кольпоскопа с видеокомплексом предусматривает возможность одновременно вести наблюдение глазами через окуляр кольпоскопа и получать видеоизображение как на мониторе, так и на компьютере и ноутбуке. В кольпоскоп встроен зелёный фильтр для лучшей визуализации патологических сосудов и эпителиальных структур. Это значительно повышает качество диагностики», — пояснили в ведомстве.
Показаниями к назначению проведения кольпоскопии являются результаты цитологического анализа, указывающие на наличие атипичных клеток, носительство пациенткой вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска. Гинекологи прибегают к этому методу, если при обычном осмотре на кресле обнаружены подозрительные участки измененного эпителия на шейке матки.
В Тюменской области развитию здравоохранения уделяется большое внимание. В регионе действует собственная программа, нацеленная на уменьшение показателей смертности сибиряков и укрепление их здоровья. По этой программе в области обновляются стационары, строятся новые поликлиники, ФАПы, в медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.
Так, в ведомстве подчеркнули, что развязка непосредственно касается потенциальных пациентов Медицинского города и персонала медучреждений. Число учреждений здравоохранения в этом районе к 2024 году только вырастет, как следствие, увеличится транспортный поток. По прогнозам департамента здравоохранения, ежедневно в этом направлении будут проезжать порядка 5 тыс. человек.
Помимо этого, развязка позволит убрать грузовики с улиц деревни Патрушево и Комарова, сейчас другого пути у грузовых машин просто нет.
Вместе с тем в Главном управлении строительства региона уверены, что развязка обеспечит беспрепятственный доступ к перспективным районам жилой застройки между Червишевским и Московским трактами.
Как рассказали в профильном ведомстве, проект, помимо развязки, предусматривает строительство дороги «Обход д. Ожогина» от кольца Пермякова с выходом на Червишевский тракт. А на месте соединения обхода и Червишевского тракта, федеральной дороги Р-254 планируется возвести развязку клеверного типа. Располагаться объект будет за пределами поселка Комарово и перед деревней Патрушева.
Также региональные власти планируют построить отдельную транспортную развязку в двух уровнях на Московском тракте в районе «Субару» для граждан, проживающих в Тюменской Слободе. Возводить объект начнут, по прогнозам, в 2021 году. Еще одну развязку хотят построить по улице Калинина через автодорогу «Обход г. Тюмени».
Напомним, что инициативная группа граждан против строительства, они предложили властям свои альтернативы клеверной развязке. В профильных структурах пообещали, что предложения жителей не останутся без внимания.