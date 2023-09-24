В Тобольске хирурги и гинекологи объединились для спасения пациентки с перитонитом

В приёмное отделение молодая женщина поступила с острой болью в области живота. С подозрением на перитонит её экстренно забрали в операционную для диагностического вмешательства, которое в итоге подтвердило первоначальные подозрения врачей. К тому же выяснилось, что пациентка долго терпела боль и только когда она стала нестерпимой, обратилась за медпомощь.