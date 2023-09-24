В Тобольске хирурги и гинекологи объединились для спасения пациентки с перитонитом

Posted 24 сентября, 12:03
Published 24 сентября, 12:03
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
В приёмное отделение молодая женщина поступила с острой болью в области живота. С подозрением на перитонит её экстренно забрали в операционную для диагностического вмешательства, которое в итоге подтвердило первоначальные подозрения врачей. К тому же выяснилось, что пациентка долго терпела боль и только когда она стала нестерпимой, обратилась за медпомощь.
«Специалисты — хирурги и гинекологи совместно провели обследование и констатировали высокий риск осложнений. Операция длилась около часа и прошла успешно. Врачам удалось избавить женщину от тяжёлой патологии и сохранить репродуктивную функцию», — пояснили в медучреждении.
Тобольские медики убедительно просят женщин внимательнее относится к своему здоровью, проходить регулярно медосмотры, в том числе у гинеколога.
Стоит отметить, что сейчас даже у жительниц сельской местности есть возможность пройти обследование у «женского» врача без выезда в областную столицу. Маммографию и УЗИ можно сделать в районной больнице или в передвижном амбулаторном центре, который вместе с врачами регулярно объезжает область.