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Posted 18 марта 13:01

Published 18 марта 13:01

Modified Сегодня, 18:59

Updated Сегодня, 18:59

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В Сорокинском районе работает выездная бригада врачей из Тюмени

18 марта 2023, 13:01
Фото: 1MI
В Тюменской области запустили региональный проект «Здоровое село». Уже сегодня 15 врачей из областной столицы провели прием жителей Большого Сорокино и Готопутово в Сорокинском районе, сообщает департамент здравоохранения региона.

Уже в первый день проекта врачам удалось сохранить жизнь пожилому мужчине. Ему стало плохо с утра, отмечалось нарушение речи, супруга привела его на прием и не зря. С высоким артериальным давлением и с подозрением на инсульт пожилой человек был экстренно направлен в областную больницу Ишима.

Людмила Конокова самостоятельно приехала из районного центра в село, чтобы пройти прием врача-эндокринолога.

«Благодарим организаторов за такой проект и возможность получить медицинскую помощь узкого специалиста. Было бы замечательно, если бы раз в год такие выезды были», -добавила Людмила Коновалова.

Также в этот день на площадке работали специалисты Регионального центра общественного здоровья. Они измеряли артериальное давление и рассказывали о том, как вести здоровый образ жизни.

«Население очень радушно отнеслось к визиту медицинской бригады, многие пришли с утра пораньше, чтобы увидеться с селянами и пообщаться в ожидании приёма. Очень приятно, что люди с заботой относятся не только к своему здоровью, но и здоровью своих близких. Многие привели к докторам своих родителей, мужей, это радует», — рассказала Алина Сунгатуллина.

О результатах проекта расскажем через неделю. Берегите себя и вовремя проходите обследования.

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