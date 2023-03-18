В Сорокинском районе работает выездная бригада врачей из Тюмени

«Население очень радушно отнеслось к визиту медицинской бригады, многие пришли с утра пораньше, чтобы увидеться с селянами и пообщаться в ожидании приёма. Очень приятно, что люди с заботой относятся не только к своему здоровью, но и здоровью своих близких. Многие привели к докторам своих родителей, мужей, это радует», — рассказала Алина Сунгатуллина.