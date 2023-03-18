В Сорокинском районе работает выездная бригада врачей из Тюмени

Posted 18 марта 13:01
Published 18 марта 13:01
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Уже в первый день проекта врачам удалось сохранить жизнь пожилому мужчине. Ему стало плохо с утра, отмечалось нарушение речи, супруга привела его на прием и не зря. С высоким артериальным давлением и с подозрением на инсульт пожилой человек был экстренно направлен в областную больницу Ишима.
Людмила Конокова самостоятельно приехала из районного центра в село, чтобы пройти прием врача-эндокринолога.
«Благодарим организаторов за такой проект и возможность получить медицинскую помощь узкого специалиста. Было бы замечательно, если бы раз в год такие выезды были», -добавила Людмила Коновалова.
Также в этот день на площадке работали специалисты Регионального центра общественного здоровья. Они измеряли артериальное давление и рассказывали о том, как вести здоровый образ жизни.
«Население очень радушно отнеслось к визиту медицинской бригады, многие пришли с утра пораньше, чтобы увидеться с селянами и пообщаться в ожидании приёма. Очень приятно, что люди с заботой относятся не только к своему здоровью, но и здоровью своих близких. Многие привели к докторам своих родителей, мужей, это радует», — рассказала Алина Сунгатуллина.
О результатах проекта расскажем через неделю. Берегите себя и вовремя проходите обследования.