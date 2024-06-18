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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Тюменские власти начали подчитывать ущерб от паводка

Тюменские власти начали подчитывать ущерб от паводка

18 июня 2024, 10:39
Фото: nashgorod.ru
Власти Тюменской области начали подсчитывать ущерб, нанесенный паводком региону. Об этом сообщает информационный центр правительства.

Так, сейчас специалисты оценивают состояние пострадавших дорог. Всего, по информации правительства, подтоплено более 90 объектов дорожной инфраструктуры.

«На подтопленных дорогах разрушены обочины, откосы и насыпи, местами отсутствует барьерное ограждения, нарушено покрытие проезжей части. Где-то понять масштаб разрушения до сих пор мешает вода», — говорится в сообщении правительства.

Для оценки ущерба создана рабочая группа. В нее вошли сотрудники «Уралуправавтодора», местных администраций, УМВД и МЧС.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тура в Тюмени становится не только более мелкой, но и более загрязненной. Эксперты говорят о том, что из-за выбросов в реку, повышается интенсивность выделения парниковых газов, что приводит к повышению температуры.

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