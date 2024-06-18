Тюменские власти начали подчитывать ущерб от паводка

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Так, сейчас специалисты оценивают состояние пострадавших дорог. Всего, по информации правительства, подтоплено более 90 объектов дорожной инфраструктуры.
«На подтопленных дорогах разрушены обочины, откосы и насыпи, местами отсутствует барьерное ограждения, нарушено покрытие проезжей части. Где-то понять масштаб разрушения до сих пор мешает вода», — говорится в сообщении правительства.
Для оценки ущерба создана рабочая группа. В нее вошли сотрудники «Уралуправавтодора», местных администраций, УМВД и МЧС.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тура в Тюмени становится не только более мелкой, но и более загрязненной. Эксперты говорят о том, что из-за выбросов в реку, повышается интенсивность выделения парниковых газов, что приводит к повышению температуры.