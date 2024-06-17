Уровень воды в Туре опустился ниже полутора метров

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Уровень Иртыша в селе Демьянское за последние сутки поднялся еще на 1 сантиметр — до 984 сантиметров выше нуля поста. В районе Тобольска уровень снизился на 2 сантиметра (776 сантиметров), в районе Увата остался на прежнем уровне 111,85 метра.
Также продолжается снижаться уровень воды в Ишиме и Тоболе. В селе Абатское вода убыла на 7 сантиметров — уровень составляет 981 сантиметр выше нуля поста при критической отметке 960 сантиметров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на этой неделе ожидаются дожди и грозы. Среднесуточная температура воздуха составит +14…+28.