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Published Сегодня, 03:54

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Updated Сегодня, 03:56

Уровень воды в Туре опустился ниже полутора метров

Уровень воды в Туре опустился ниже полутора метров

17 июня 2024, 03:54
Фото: nashgorod.ru
Темп обмеления тюменской реки Туры замедлился. За последние сутки уровень воды снизился на 3 сантиметра — до 149 сантиметров выше нуля поста. Днем ранее вода убыла на 11 сантиметров.
Сюжет
Тура

Уровень Иртыша в селе Демьянское за последние сутки поднялся еще на 1 сантиметр — до 984 сантиметров выше нуля поста. В районе Тобольска уровень снизился на 2 сантиметра (776 сантиметров), в районе Увата остался на прежнем уровне 111,85 метра.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Также продолжается снижаться уровень воды в Ишиме и Тоболе. В селе Абатское вода убыла на 7 сантиметров — уровень составляет 981 сантиметр выше нуля поста при критической отметке 960 сантиметров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на этой неделе ожидаются дожди и грозы. Среднесуточная температура воздуха составит +14…+28.

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