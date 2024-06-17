Уровень воды в Туре опустился ниже полутора метров

Уровень Иртыша в селе Демьянское за последние сутки поднялся еще на 1 сантиметр — до 984 сантиметров выше нуля поста. В районе Тобольска уровень снизился на 2 сантиметра (776 сантиметров), в районе Увата остался на прежнем уровне 111,85 метра.