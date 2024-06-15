Уже меньше двух метров: тюменская Тура продолжает мелеть

Уровень воды в Туре снизился до 163 сантиметров, а рост Иртыша остановился

За последние сутки уровень воды в Туре опустился на 12 сантиметров — до отметки 163 сантиметра выше нуля поста. За период с 8 июня вода убыла более чем на 1 метр — с 272 сантиметров.