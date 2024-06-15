Уже меньше двух метров: тюменская Тура продолжает мелеть

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Рост уровня Иртыша остановился — в селе Уват за последние сутки уровень воды не изменился, в селе Демьянское вода прибыла на 2 сантиметра — до 983 сантиметров выше нуля поста.
В Тоболе и Ишиме уровень воды продолжает снижаться. Пока остается превышена критическая отметка только в Ишиме в районе села Абатское. За последние сутки уровень снизился на 5 сантиметров — до отметки 994 сантиметра выше нуля поста при критическом значении 960 сантиметров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области до конца недели сохранится аномально жаркая погода. Сегодня столбики термометров поднимутся до +31….+36, ожидаются кратковременные дожди и грозы.