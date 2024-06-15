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Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Уровень воды в Туре снизился до 163 сантиметров, а рост Иртыша остановился

Уже меньше двух метров: тюменская Тура продолжает мелеть

15 июня 2024, 03:59
Фото: 1MI

Уровень воды в Туре снизился до 163 сантиметров, а рост Иртыша остановился

За последние сутки уровень воды в Туре опустился на 12 сантиметров — до отметки 163 сантиметра выше нуля поста. За период с 8 июня вода убыла более чем на 1 метр — с 272 сантиметров.
Сюжет
Тура

Рост уровня Иртыша остановился — в селе Уват за последние сутки уровень воды не изменился, в селе Демьянское вода прибыла на 2 сантиметра — до 983 сантиметров выше нуля поста.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тоболе и Ишиме уровень воды продолжает снижаться. Пока остается превышена критическая отметка только в Ишиме в районе села Абатское. За последние сутки уровень снизился на 5 сантиметров — до отметки 994 сантиметра выше нуля поста при критическом значении 960 сантиметров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области до конца недели сохранится аномально жаркая погода. Сегодня столбики термометров поднимутся до +31….+36, ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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